”Profissão arquiteto: Nícolas Kílaris compartilha sua experiência de mais de 30 anos de mercado

Arquiteto de traços contemporâneos, o profissional impressiona com sua sensibilidade em mais de cinco mil projetos

Curvas como expressão de arte e fonte de bem-estar. É sob essa ótica sensível que Aquiles Nícolas Kílaris, arquiteto com 34 anos de experiência na área, fala sobre a sua profissão. De estádio de rodeio até projetos residenciais no Brasil e exterior, a integração com a natureza é outra característica notável em seus trabalhos.

Com mais de cinco mil projetos assinados ao longo dessas mais de três décadas, Nícolas garante que todos eles são especiais. “Todos os projetos que idealizamos são importantes, pois são a concretização do sonho de alguém que confiou no meu trabalho”, ressalta.

Porém, ao falar de um projeto específico, o arquiteto revela que carrega um carinho especial. “Destaco o projeto da Casa Cristal, que concebi em detalhes para minha família. Essa casa é a consagração de um projeto pessoal muito sonhado, desejado e realizado”, se emociona. Para Nícolas, o lugar onde moramos é um refúgio de tranquilidade.

Altos, baixos e curvas

Nícolas enfatiza que além de toda recompensa, a profissão de arquiteto carrega muitos desafios. “O maior desafio é encontrar um estilo próprio e marcante, que te diferencie dos outros e acreditar no que se está fazendo. Para vencer esse desafio, é preciso acreditar no que faz, e difundir a essência de todas as formas possíveis, para que ela se torne conhecida, respeitada e admirada”, aconselha.

Arquiteto de traços contemporâneos, como é reconhecido, Nícolas é autor de dois livros: “Curvas na arquitetura brasileira” e “Curvas na arquitetura brasileira brasileira II” e também é ativo nas suas redes sociais, onde acumula mais de 200 mil seguidores.