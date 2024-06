Professores brasileiros abraçam a Inteligência Artificial, revela pesquisa do Instituto Semesp

No início de maio de 2024, o Instituto Semesp divulgou uma pesquisa inédita, denominada “Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil”. O estudo apresenta um panorama da categoria sobre as condições de trabalho e a expectativa de futuro, com comentários e relatos dos docentes.

Um dos destaques da pesquisa é a relação dos professores com as tecnologias e como eles enxergam o uso de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem. Segundo o estudo, mais de 74% dos professores são a favor do uso da Inteligência Artificial na Educação, representando três em cada quatro educadores. No entanto, apenas 39,2% dos entrevistados declaram utilizar a tecnologia para o dia a dia educacional.

Fabio e Pedro fundaram a Teachy em 2022

Os professores avaliaram que a tecnologia impacta de forma positiva na Educação ao permitir acesso mais rápido à informação. No entanto, relataram maior dispersão dos estudantes.

Fábio Baldissera

Pedro Siciliano, professor e fundador da Teachy, plataforma de IA que ajuda os professores a economizarem até 80% do tempo na preparação de suas aulas, comenta: “A Inteligência Artificial deve ser uma ferramenta pedagógica, inserida em longo e refletido planejamento, para potencializar as estratégias de ensino e aprendizagem. Nunca, jamais, como forma de substituir o professor, responsável pela formulação do conteúdo pedagógico”.

Pedro aponta que professores veem a IA como aliada

Siciliano ressalta ainda que o Brasil é repleto de soluções que colocam o professor no centro e potencializam seu trabalho, mas que são pouco utilizadas, se comparado com outros países na América Latina.

A Teachy, que hoje tem mais de 200 mil professores em sua plataforma, oferece milhares de modelos de planejamentos, slides e exercícios à disposição. Todos os materiais da plataforma seguem as diretrizes da BNCC e são revisados por humanos – professores, curriculistas e especialistas.

“Sabemos que a vida do professor é muito difícil, pois metade do trabalho deles, cerca de 20 horas por semana, é gasto fora da sala de aula. Mas, a tecnologia tem que servir ao professor, e não o contrário. Também tem que ser acessível, prática e intuitiva. Hoje, a Teachy oferece todos os produtos de forma gratuita, até porque 80% deles são de escola pública. Mas também temos planos premium para quem quer outras funcionalidades de forma ilimitada”, finaliza Siciliano.