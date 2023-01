Produtos exclusivos de cannabis medicinal auxiliam tratamentos odontológicos

A Endogen, líder no segmento, apresentará em congresso uma programação com conteúdo educacional para odontólogos, ministradas por referências do setor

A Endogen, indústria farmacêutica e healthtech de cannabis medicinal, estará presente pela primeira vez no Ciosp (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo). Recém-lançada no mercado, por meio da parceria entre Zion MedPharma e TegraPharma, a nova empresa está com um estande próprio no evento e apresenta ao público produtos odontológicos à base de cannabis medicinal.

Endogen, indústria farmacêutica e healthtech de cannabis medicinal, estará presente pela primeira vez no Ciosp (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo)

Com uma programação que traz inovação do mercado odontológico e aperfeiçoamento profissional de forma criativa, produtiva e inovadora, a maior feira de odontologia do Brasil está sendo realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, desde o dia 25 a 28 de janeiro, das 10h às 20h, e conta com diversos lançamentos de produtos, além de um vasto conteúdo educacional imersivo.

Vice-presidente executiva da TegraPharma, Ana Gabriela Baptista

Os dentistas e profissionais da área que passarem pelo Congresso recebem, em primeira mão, acesso ao lançamento da primeira linha brasileira de produtos intraorais à base de cannabis medicinal.

Desenvolvidas pela TegraPharma, a pasta de dente e o enxaguante bucal, ambos com 50mg de CBD e 50mg de CBG, são livres de flúor e álcool.

“Os produtos são totalmente naturais, para adultos e crianças, e são indicadas para condições como doenças de gengiva, periodontais, melhora da microbiota oral, com um grande potencial anti-inflamatório e regenerador tecidual”, afirma a vice-presidente executiva da TegraPharma, Ana Gabriela Baptista.

Ciosp (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo)

Além disso, um produto derivado de cannabis full-spectrum – forma de extração que preserva todos os compostos da cannabis -, produzido pela Zion Medpharma, também será lançado para atender pacientes que sofrem com ansiedade no pré-tratamento odontológico. “O produto tem uma apresentação perfeita para o uso odontológico. Conta com 500mg em um frasco de 10ml, com o melhor valor de mercado e pronta entrega na farmácia. Pode ser usado tanto em procedimentos de consultório, como no pós-procedimento”, afirma Thayná Pinheiro, farmacêutica responsável da Zion MedPharma – Endogen.

“Esta é a primeira vez que uma empresa de cannabis medicinal estará presente no Ciosp. Em sua 40ª edição, o evento espera receber mais de 60 mil visitantes nos quatro dias de programação. Acreditamos que haverá muito interesse dos profissionais da área para conhecer e aprender sobre os produtos que estamos lançando, assim como as possibilidades de terapias com cannabis medicinal aplicada à odontologia”, ressalta Ana Gabriela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, profissionais da área de odontologia já estão utilizando a cannabis medicinal em diversos pacientes, “além das aplicações terapêuticas já conhecidas, o produto à base de cannabis tem se mostrado promissor auxiliando na ansiedade do pré-tratamento odontológico, dor orofacial e processos inflamatórios”, explica Thayná.

Durante o evento, a Endogen oferece ainda uma grade de educação científica em seu estande, todos os dias, ministrada por profissionais que são referência em cannabis medicinal no Brasil. Além disso, quem passar por lá terá acesso a todo o material técnico da empresa, consultores especializados, brindes e até uma prévia de novos produtos que serão lançados em fevereiro.