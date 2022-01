Produtora por trás dos grandes eventos brasileiros nos EUA anuncia eventos infantis e ‘Sarau do Léo Fuchs’

Yanne Xavier está completando 10 anos vivendo no exterior e comemora em grande estilo

Quem imaginava que uma vendedora de sabonetes no Brasil se tornaria uma das maiores produtoras de eventos em Hollywood, nos Estados Unidos? Com muita força de vontade e um enorme talento, Yanne Xavier conseguiu e está completando 10 anos vivendo no exterior. Para celebrar, ela já está organizando mais eventos incríveis para os brasileiros que estão lá fora.



Yanne engravidou logo após abrir a empresa, e faz questão de viver a maternidade intensamente. Ela é mãe de uma menina de dois anos e um menino de oito meses



A jovem brasileira chegou na Califórnia com o objetivo de estudar inglês e tentar a vida no entretenimento. Mesmo com a saudade de casa, ela não desistiu e a perseverança valeu a pena! Yanne fez parte da equipe do Los Angeles Brazilian Film Festival, um dos mais importantes festivais de cinema brasileiro no exterior, produziu filmes e eventos com talentos brasileiros e com tantos bons trabalhos, a profissional abriu a empresa YX Entertainment, responsável por levar a banda Harmonia do Samba para Los Angeles.



Yanne tem acumulado no currículo trabalhos incríveis com grandes artistas brasileiros



Com esperança na vacinação contra Covid-19 e esperando que 2022 seja um recomeço, Yanne está pensando em celebrar os 10 anos de carreira nos EUA com eventos incríveis. Xavier já está trabalhando em mais uma edição do ‘Sarau do Léo Fuchs’, uma festa de luxo em uma mansão em Hollywood.

“A empresa e a maternidade caminham juntas desde o começo. Me dedico entre uma fralda e outra. Faço uma ligação pro investidor e vou dar o almoço dos bebês”, explicou a empresária



“Acabamos de produzir o ‘Sarau do Léo Fuchs’ aqui em Los Angeles. O evento que já é tradicional na Flórida funcionou super bem por aqui, atraindo famosos, escritores, autores, investidores. Enfim, as pessoas vêm se divertir, mas há uma grande oportunidade de networking, e é esse o nosso diferencial. Por isso a nossa opção por escolher uma mansão para a realização desse próximo evento, já que o ar mais intimista ajuda a conectar as pessoas”, explica a produtora.



Além de trabalhar com o ator Léo Funchs em um sarau, Yanne pretende fazer um formato de evento parecido com o ator André Mattos, em Los Angeles. “Tenho certeza que também será um sucesso”, prevê. Para as famílias, a produtora promete um evento infantil imperdível que contará com música e teatro. Acompanhe as novidades pelo Instagram @yxentertainment.us.