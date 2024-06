Produtora curitibana reforça equipe com ex-O2 e anuncia novos projetos

Após registrar um crescimento de 30% no último ano, a Catalunya Filmes, produtora audiovisual curitibana, anunciou a contratação de Marcelo Jacob como novo produtor executivo. Com uma formação sólida em cinema e uma vasta experiência na indústria, Marcelo traz um currículo impressionante para a equipe da Catalunya.

Produtora curitibana contrata ex-O2 e registra crescimento de 30% no último ano

Marcelo iniciou sua carreira na renomada produtora O2, onde trabalhou em filmes icônicos como “Cidade de Deus” e “Ensaio sobre a Cegueira”. Durante seu tempo na O2, colaborou com diretores de destaque como Fernando Meirelles, Luciano Moura e Paulinho Caruso. “Ao longo de 16 anos atuando em grandes produções e gerindo grandes equipes, adquiri a experiência necessária para contribuir para o momento da Catalunya, que mira projetos cada vez maiores”, afirmou Marcelo.

Marcelo iniciou sua carreira na renomada produtora O2, onde trabalhou em filmes icônicos como “Cidade de Deus”

Caio Bocuti, CEO da Catalunya, compartilhou que o primeiro projeto da produtora com Marcelo Jacob será um filme para o banco digital Asaas, estrelando o jornalista Evaristo Costa. “Trouxemos o Evaristo de Londres a Curitiba para gravar esse trabalho”, revelou Bocuti. Ele também destacou a importância do papel do produtor executivo, que coordena todos os aspectos logísticos, administrativos e estratégicos de uma produção.

Antes de se juntar à Catalunya, Marcelo atuou como produtor executivo por cerca de oito anos na Produtora Vetor Zero, em São Paulo, conhecida por trabalhos com grandes marcas como Coca-Cola, Burger King, Volkswagen e Budweiser. “A experiência do Marcelo vai ser essencial para os projetos desenhados pela Catalunya para os próximos ciclos”, concluiu Bocuti.

Sobre a Catalunya:

Fundada em 2014, a Catalunya Filmes é uma produtora de audiovisual que começou sua trajetória em Curitiba (PR) e hoje atua em diversos países. Reconhecida pela qualidade e escala de atendimento, a produtora registrou um crescimento de mais de 200% nos últimos cinco anos, incluindo um aumento de quase 30% somente no último ano. Esse crescimento significativo é refletido na expansão da equipe, que agora conta com 20 profissionais dedicados.

Um passo estratégico nesse momento de crescimento foi a construção de um estúdio próprio em Curitiba, abrangendo mais de 400m². “O objetivo é fortalecer ainda mais a infraestrutura da Catalunya, que hoje conta com 20 pessoas no time, trabalhando em projetos no Brasil e nos Estados Unidos”, explicou Bocuti. Ele acrescentou que a expansão internacional da empresa reflete sua visão global e capacidade de oferecer serviços de alta qualidade em diversos mercados.

Informações de Serviço:

Catalunya Filmes

Localização: Curitiba, PR

Fundação: 2014

Crescimento: 200% nos últimos cinco anos, 30% no último ano

Equipe: 20 profissionais

Estúdio Próprio: Mais de 400m² em Curitiba

Projetos: Atuação no Brasil e Estados Unidos

Novo Produtor Executivo: Marcelo Jacob