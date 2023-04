Procedimento de redução de lábios ganha destaque no mercado estético

O procedimento é realizado através de uma incisão na parte interna dos lábios, para a retirada de parte da mucosa

A busca pela harmonização facial tem levado muitas pessoas a buscarem procedimentos estéticos para valorizar a aparência. Entre as escolhas mais populares está o preenchimento labial, que tem como objetivo aumentar o volume dos lábios. Entretanto, há também aqueles que buscam o procedimento contrário: a redução de lábios.

Arnaldo Korn, Diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica

Realizado por meio de uma incisão na parte interna dos lábios, a cirurgia tem sido procurada por pessoas que desejam corrigir lábios assimétricos ou que apresentam problemas de saúde, como paralisia facial. É importante ressaltar que o procedimento deve ser realizado em um hospital, com toda a estrutura e equipamentos necessários, e pelo profissional adequado.

Cirurgia de redução labial, uma nova tendência?

Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica, destaca que a cirurgia não se trata apenas de uma questão estética, mas também de proporcionar maior bem-estar e saúde para o paciente. Por isso, é importante incluir o procedimento nos planos e objetivos do paciente, e realizar um planejamento financeiro adequado.

A cirurgia também é bastante procurada por pessoas querem realizar a correção dos lábios assimétricos

Para aqueles que possuem dificuldades financeiras para realizar o procedimento, existem empresas que oferecem intermediação financeira e crédito com condições especiais de pagamento. Entretanto, é importante salientar que a escolha do profissional e do local deve ser feita com cuidado, optando sempre por aqueles que possuem credenciamento e registro no Conselho Regional de Medicina.

Em resumo, a redução de lábios tem se mostrado uma opção cada vez mais procurada por aqueles que buscam harmonização facial e saúde bucal. No entanto, é necessário escolher profissionais qualificados e realizar um planejamento financeiro adequado, para garantir o sucesso do procedimento e a satisfação do paciente.