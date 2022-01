Priscilla Alcantara será apresentadora da 2ª temporada de ‘The Masked Singer Brasil’

A cantora apresentará os bastidores do programa

Na manhã desta quarta-feira, 5, foram divulgadas novidades sobre a 2ª temporada de ‘The Masked Singer Brasil’, o reality show musical em que os artistas ficam mascarados. A ganhadora da última edição, Priscilla Alcantara, contou no ‘Encontro’ que fará parte do time de apresentadores do programa.

Ela será responsável por mostrar os bastidores do reality para o público de forma descontraída e divertida

A partir de agora, Priscilla não estará mais mascarada no ‘The Masked Singer Brasil’. Ela será responsável por mostrar os bastidores do reality para o público de forma descontraída e divertida. Quem também estará no programa é a humorista Tatá Werneck, que será jurada ao lado de Taís Araujo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch.

“Eu prometo que vou contar todos os mistérios que eu descobrir dos mascarados. Eu estou muito feliz gente, esse é meu retorno à televisão como apresentadora e não podia ser de um jeito diferente. O ‘The Masked Singer’ marcou a minha história e minha vida, e agora marca de novo de uma outra forma”, disse a cantora.

Tatá entrará na mesa de jurados no lugar de Simone

A próxima temporada estreia no dia 23 de janeiro, sendo transmitido nas tardes de domingo da TV Globo. Priscilla e Tata se mostraram muito animadas para embarcar nesse novo projeto.

Priscilla era o unicórnio na 1ª temporada e foi a grande vencedora da edição

A apresentadora do ‘Lady Night’ chegou a dizer que deu indiretas na internet mostrando que gostaria de ser jurada do reality. “Não sei se foi destino ou se funcionou”, brincou a humorista.