Priscila Fantin retorna aos palcos com sua peça “Preciso Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” no próximo dia 8

A comédia romântica é um grande sucesso e já foi vista por mais de 20 mil pessoas desde sua estreia

A atriz Priscila Fantin já tem data para pisar nos palcos neste ano. A partir do próximo dia 8, sábado, no Teatro Renaissance, em São Paulo, a comédia romântica “Preciso Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” voltará em cartaz.

Devido ao grande sucesso desde sua estreia, a peça tem texto de Wagner D’Ávila e conta com o ator Bruno Lopes, que junto de Fantin também assinam a direção.

Devido ao grande sucesso desde sua estreia, a peça tem texto de Wagner D’Ávila e conta com o ator Bruno Lopes, que junto de Fantin também assinam a direção

O espetáculo conta a história de Bento e Pilar, jovens viúvos que se conhecem virtualmente quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera. Apesar dos personagens possuírem personalidades totalmente opostas, eles se sentem atraídos e embarcam no desafio de ficarem juntos, mostrando que a insegurança e a angústia de como se mostrar para o outro é comum a qualquer pessoa.

A comédia romântica ficará em cartaz do dia 8 de janeiro ao dia 26 de fevereiro aos sábados às 19h

A peça começa no momento do primeiro encontro e a dupla divide seus pensamentos, dúvidas e particularidades com a plateia, que já se sente cúmplice na história desde o primeiro momento.

A peça começa no momento do primeiro encontro e a dupla divide seus pensamentos, dúvidas e particularidades com a plateia, que já se sente cúmplice na história desde o primeiro momento.

Lembrando que no próximo dia 31, uma das personagens mais marcantes da carreira de Priscila, a índia Serena, volta na reprise de “Alma Gêmea” no VIVA, na faixa das 15h e 23h45.

A comédia romântica ficará em cartaz do dia 8 de janeiro ao dia 26 de fevereiro aos sábados às 19h. Compra de ingressos pelo site: http://www.teatrorenaissance.com.br/.