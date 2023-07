Pringles®️ e Free Fire repetem parceria e trazem novos sabores misteriosos

Pringles®️ repete a dose com o aclamado Free Fire pelo segundo ano. Dados apontam que em 2022 houve um crescimento de 284% em engajamento nas redes sociais de Pringles®️ após primeira campanha entre as marcas, isso levou a empresa a se unir novamente a Garena para uma temporada de ativações, que têm o intuito de apresentar novos sabores “surpresa” de Edição Limitada, além de embalagens colecionáveis com os personagens da franquia. As novidades estão disponíveis em todo o país.

Um dos objetivos principias da campanha é fortalecer as conexões com a comunidade gamer. Créditos: Divulgação

Os novos e misteriosos sabores levam nomes bastante populares entre fãs de Free Fire, sendo eles, Booyah! (grito de guerra que representa a vitória de uma queda no Free Fire) e DROP, ou DROP SURPRISE (caixa com itens lançados de aviões com ferramentas para seguir na batalha). Além dessa “homenagem”, as novas embalagens são colecionáveis.

Os novos e misteriosos sabores levam nomes bastante populares entre fãs de Free Fire. Créditos: Divulgação

Por seguir entre os maiores games do Brasil com a importante característica de ser bastante democrático, podendo rodar na maioria dos smartphones sem consumir grandes quantidades de dados móveis, o Free Fire segue, assim como Pringles®️ e o público do game, bastante engajado, e com alta aderência ao público da marca, jovens adultos.

Para a Diretora de Marketing da Kellogg, Cristina Monteiro, Pringles®️ é o snack perfeito para os gamers. Créditos: Portal Mega Brasil.

A campanha tem como objetivo principal lançar as inovações de Pringles®️ e Free Fire, fortalecendo as conexões com a comunidade gamer focando em compromisso e conversibilidade.

“Queremos nos aproximar cada vez mais dessa comunidade, trazendo Pringles®️ como o snack perfeito para os gamers, fácil de pegar, não esfarela e encaixa perfeitamente na língua. E, para continuar construindo essa história junto com a gente, nada mais justo do que contar com o game mais baixado do mundo, o Free Fire” afirma Cristina Monteiro, Diretora de Marketing da Kellogg.

Os lançamentos de Pringles®️ fazem parte do investimento de R$ 250 milhões da Kellogg no país. A expansão do centro produtivo da Companhia foi anunciada em junho e, com o aporte, a expectativa é que a marca se consolide na liderança no segmento de snacks de batata no Brasil.