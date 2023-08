Primeiro Soho House desembarca na Cidade Matarazzo e impulsiona a criatividade em São Paulo

São Paulo ganha espaço exclusivo para criativos

No coração da capital da economia criativa, um marco está prestes a transformar a cena artística e cultural de São Paulo. O icônico complexo Cidade Matarazzo, reconhecido como a maior restauração do patrimônio histórico no Brasil, está prestes a dar as boas-vindas ao primeiro espaço físico da Soho House na América do Sul. Este movimento estratégico não só promete revolucionar a forma como artistas e criativos interagem, mas também solidificar São Paulo como o epicentro da inovação e da cultura criativa em toda a América Latina.

Hypado membership faz parte da nova fase do empreendimento e reforça a vocação do local como ponto de encontro da comunidade criativa

A Soho House, uma comunidade global famosa por conectar mentes criativas e por oferecer um ambiente propício para reuniões, eventos e celebrações, está prestes a adicionar um novo capítulo à sua história. Com uma presença que transcende continentes, a Soho House escolheu a Cidade Matarazzo como o local ideal para seu próximo empreendimento inspirador. O próprio fundador do complexo, Alexandre Allard, enfatiza a importância desse marco: “A cultura, a arte e a criatividade fazem parte da essência do Matarazzo e a Soho House é vital para nosso ecossistema e para inspirar nossa comunidade em um ambiente transformador, onde muitas ideias disruptivas nascem”.

A Soho House na Cidade Matarazzo não é apenas um espaço, mas um ambiente que promove a integração com a natureza e a brasilidade. Com previsão de inauguração para dezembro de 2023, o clube contará com instalações excepcionais, incluindo quartos, academia, spa, piscina e um bar na cobertura, bem como restaurantes e áreas exclusivas para membros. Um local onde a interação criativa encontra o conforto e a elegância.

Cidade Matarazzo reunirá artistas, criadores e empreendedores da economia criativa para se inspirarem em meio a natureza e apoiarem a transformação verde do Brasil

Além do espaço principal, a Soho House Design na Cidade Matarazzo destaca-se como um ambiente de valorização do trabalho de artesãos locais, trazendo à tona a autenticidade brasileira. Inspirado na rica herança portuguesa da cidade e no modernismo brasileiro, o design de interiores e mobiliário também incorporará padrões abstratos. O espaço será enriquecido com um acervo de arte de artistas nacionais, bem como elementos naturais, resultando em um ambiente que se tornará a “fauna mais cool da cidade”, uma fusão única de arte e natureza que inspirará criatividade.

Para Andrew Carnie, CEO da Soho House & Co, a escolha de São Paulo foi natural: “Uma cidade global que pulsa com arquitetura, música, arte de rua e contemporânea de ponta, bem como outras áreas criativas que estão crescendo rapidamente, como moda e design, São Paulo foi a escolha natural para abrigar nossa primeira casa na América do Sul e segunda da América Latina para reunir criativos e artistas”.

Em meio à combinação de regeneração urbana e sofisticação, a Cidade Matarazzo está redefinindo o desenvolvimento das cidades, mostrando que prosperidade, inovação e harmonia com o meio ambiente podem coexistir. Desde a sua inauguração em janeiro de 2022, o complexo se estabeleceu como um epicentro de arte, hospitalidade e entretenimento, proporcionando uma experiência enriquecedora e conectada com a natureza para todos os seus visitantes.