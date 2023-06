Primeiro estúdio especializado em Produção Virtual do Brasil é inaugurado pela 555 Studios em parceria com a O2 Filmes

Com a chegada da nova tecnologia no país, a qualidade de séries, filmes publicitários e longas-metragens se tornará cada vez mais elevada.

Após quase dois anos de pesquisas e desenvolvimento, em parceria com a O2 Filmes, maior produtora audiovisual do País, o 555 Studios, que nasce de uma iniciativa da Sétima, anuncia a chegada da Produção Virtual de forma definitiva no Brasil. Com a iniciativa, todo o mercado audiovisual, incluindo produtoras voltadas para o cinema, streaming e branded content, tem à disposição uma estrutura e um conjunto de serviços totalmente inédita na América Latina.

Os recursos permitem criar qualquer tipo de cenário em um ambiente controlado,

com o máximo de realidade no resultado final – Crédito: Divulgação/O2

A partir da combinação de painéis de LED, game engines de última geração, sistemas de tracking, ambientes virtuais e cenários práticos, as empresas apresentam um ambiente versátil e imersivo – em que a fusão do mundo físico e virtual possibilita a configuração de sets onde atores, apresentadores, diretores de fotografia, diretores de arte e toda a equipe de produção possam ver e interagir com o conteúdo que os envolve de maneira natural.

O 555 Studios já está em operação em um dos estúdios do complexo cinematográfico da O2, em Cotia (SP), e conta com poderosos recursos que permitem criar qualquer tipo de cenário em um ambiente controlado com o máximo de realidade no resultado final da produção.

“Chegamos no melhor design de um LED Volume somado ao arranjo ideal de tecnologias e ferramentas após um extenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento pautado nos padrões internacionais mais exigentes. Nossa solução entrega o que existe de mais avançado nos principais centros de produção virtual do mundo”, destaca Fernando Palermo, diretor executivo do 555 Studios.

Hoje, o estúdio especializado dispõe de área de 650 metros quadrados e está equipado com dois ambientes de produção virtual, o 555 Volume 6K e o Stage 4K. As dependências contam ainda com estacionamento, espaços para reuniões, salas de produção, pre-vis, catering, camarins e toda a estrutura para que as filmagens ocorram de forma otimizada e confortável.

Para os atores, apresentadores, fotógrafos e diretores, a vantagem do uso da tecnologia está em entender como serão os resultados das filmagens a partir de toda a interação com o telão, incluindo imagens impressas e precisas. Já para o cliente, o recurso proporciona uma maior segurança na visualização do resultado final, oferecendo um padrão de realidade superior aos das filmagens.

Em comparação à produção convencional, a Produção Virtual permite filmar até três vezes mais conteúdo ao mesmo tempo, o que leva a uma economia de 40% em deslocamento e logística. Outro ponto positivo é a otimização e equilíbrio do uso entre espaços físicos e virtuais – uma vez que a construção de um cenário físico pode ser substituída por um cenário virtual, reduzindo o deslocamento de equipes, toneladas de equipamentos e tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paulo Barcellos, CEO da O2 Filmes, aponta a importância de investir em tecnologia e inovação e no acesso. “Acredito que a tecnologia tem o poder de transformar o audiovisual brasileiro e elevar as produções para um nível internacional. Estamos comprometidos em compartilhar o que aprendemos com as outras produtoras do mercado. Diante disso, o nosso estúdio está aberto para que outras empresas possam ter acesso à tecnologia da Produção Virtual. Queremos democratizar o audiovisual brasileiro e tornar a indústria mais forte e competitiva. Juntos, podemos aproveitar ao máximo a tecnologia disponível para criar conteúdos de alta qualidade”, afirma.