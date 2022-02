Primeiro esfoliante vegano para rosto e corpo é lançado no Brasil pela Bioart

A marca trabalhou em parceria com a dermato Dra. Patrícia Silveira

Para quem busca produtos de limpeza naturais, veganos e sustentáveis, a Bioart é uma das maiores referências brasileiras, estando no mercado há mais de 11 anos, proporcionando saúde através de biofórmulas e tecnologia. A marca acaba de lançar a mais nova novidade do mercado: o 1º esfoliante Dermo Detox Face e Corpo do Brasil.



Além de vegano e dermatologicamente testado, o esfoliante lançado pela marca é o resultado de uma parceria com a Dra. Patrícia Silveira para levar um produto recomendado para todos os tipos de pele. O produto fará parte da linha de biodermo da empresa e já está sendo vendido nas lojas e e-commerce por R$71.

Dra. Patrícia Silveira, dermatologista e Speaker da Bioart, esteve presente no lançamento on-line do produto



“O esfoliante Dermo Detox Bioart em collab com a @dermagreen é uma BioFórmula que veio para revolucionar a limpeza profunda e renovação celular da pele. A dermatologista Dra. Patrícia e eu estamos a mais de um ano desenvolvendo pesquisas com ativos naturais para formular em nosso laboratório um produto especial que proporcione resultados dermatológicos de alta performance”, contou a Soraia Zonta, fundadora, CEO e Diretora de inovação e sustentabilidade da Bioart.

A sinergia da combinação de ativos ilumina, hidrata a pele, além de reduzir os poros abertos, removendo as células mortas e favorecendo o efeito rejuvenescedor e tensor



O sabonete esfoliante conta com propriedades detox e calmantes, e contribui para uma pele iluminada e hidratada, além de ser considerado um “Skinfood”, que significa alimento para a pele. Dentre os princípios ativos presentes na fórmula, estão a Argila Verde Biomicronizada, Cristais de Quartzo, Copaíba e Capim Limão, que promovem uma esfoliação completa, auxiliando na limpeza da pele, removendo as células mortas e desobstruindo poros ao mesmo tempo que trata da derme.