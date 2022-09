Prime Video lança Modern Love Tokyo, série original japonesa em outubro

Adaptação japonesa da série antológica de sucesso internacional, baseada na famosa coluna do The New York Times, é estrelada por Naomi Scott e Asami Mizukawa

O canal de streaming Prime Video acaba de anunciar o lançamento de Modern Love Tokyo, adaptação japonesa da série de antologia romântica. A série será lançada exclusivamente no Prime Video, em 21 de outubro, em mais de 240 países e territórios.

Modern Love é uma série de sucesso internacional que retrata diversas histórias da emoção universal do amor em suas muitas formas, e cada episódio é baseado em uma edição da adorada coluna homônima do The New York Times. Na adaptação japonesa, seis importantes diretores de cinema japonês darão vida a uma coleção de histórias sobre várias formas de amor que ocorrem em Tóquio. Esta série tem sete episódios no total, incluindo um feito inédito em Modern Love: um dos episódios foi feito completamente em anime.

A série é estrelada por Asami Mizukawa, Hiromi Nagasaku, Yûsuke Santamaria, Sôsuke Ikematsu, Naomi Scott, Atsuko Maeda, Nana Eikura, Tasuku Emoto, Ran Itô, Ryo Ishibashi, Ryô Narita e Kaho. Haru Kuroki e Masataka Kubota dublam os personagens do Episódio Sete.

A série é dirigida por Kiyoshi Kurosawa (A Mulher de Um Espião), Naoko Ogigami (Entrelaçados), Ryûichi Hiroki (Tudo por Ela), Nobuhiro Yamashita (Matsugane ransha jiken), Naoko Yamada (A Voz do Silêncio: Koe no Katachi), e Atsuko Hirayanagi (Oh Lucy!), esta última que também atua como showrunner.