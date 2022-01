Prime Video: confira as séries e filmes que entraram no catálogo hoje (01/01)

Os membros Prime podem conferir os conteúdos exclusivos nas versões on-line, via streaming ou off-line, por meio de download, e também podem perguntar para a Alexa quais são os principais lançamentos do mês

O Prime Video anuncia os lançamentos de destaque no Brasil no mês de janeiro. Os membros Prime podem conferir os conteúdos exclusivos nas versões on-line, via streaming ou off-line, por meio de download, e também podem perguntar para a Alexa quais são os principais lançamentos do mês.



Aviso: Diante da atual situação de pandemia no país, o Prime Video está focado na saúde e segurança daqueles que trabalham com dublagem e, por isso, algumas opções de áudio não estão disponíveis no serviço.



Além das produções que chegam ao serviço, confira também as principais novidades do mês nos canais MGM, Paramount+ e Starzplay, além das novidades da Loja Prime Video.

PRIME VIDEO



After – Depois do Desencontro

After – Depois do Desencontro — filme

(After We Fell, 2021)

Data de lançamento: 1º de janeiro

Sinopse: After – Depois do Desencontro retrata o impacto das decisões de Tessa em seu relacionamento com Hardin. Os dias vão passando e Tessa vê sua vida mudar completamente. As revelações sobre sua família e a de Hardin vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, com a possibilidade de um futuro cada vez mais incerto para seu tórrido e apaixonado relacionamento.

Elenco: Josephine Langford , Hero Fiennes Tiffin , Louise Lombard e Chance Perdomo

Direção: Castille Landon

Roteiro: Sharon Soboil

Clube do Terror Temporada 2

Clube do Terror Temporada 2 — série

(Are You Afraid of the Dark?, 2021)

Data de lançamento: 1º de janeiro

Sinopse: Uma série de antologia que segue os diferentes capítulos da Midnight Society, um grupo de adolescentes que se encontram à meia-noite para contar histórias assustadoras, como o Carnaval da Perdição e a Maldição das Sombras.

Elenco: Bryce Gheisar , Malia Baker , Beatrice Kitsos e Parker Queenan

Direção: Jeff Wadlow e Mathias Herndl

Criação: BenDavid Grabinski



Caillou Temporada 1

Caillou Temporada 1 — série de animação

(Caillou, 1997)

Data de lançamento: 1º de janeiro

Sinopse: Um menino de quatro anos com imaginação fértil aprende lições de vida e descobre coisas novas com seus amigos e familiares.

Elenco: Evan Smirnow , Jennifer Seguin , Merlee Shapiro e Pat Fry

Direção: Jean Pilotte

Criação: Maxwell Atoms e Bill Schwab

Economia Doméstica Temporada 1

Economia Doméstica Temporada 1 — série

(Home Economics, 2021)

Data de lançamento: 1º de janeiro

Sinopse: A série mostratrês irmãos adultos que vivem em níveis de segurança financeira muito diferentes uns dos outros: um rico, um classe-média e uma com dificuldades financeiras.

Elenco: Topher Grace , Caitlin McGee , Jimmy Tatro e Karla Souza

Criação: John Aboud e Michael Colton

Roteiro: John Aboud, Michael Colton e Tasha Henderson

Sonic, o Ouriço

Sonic, o Ouriço — série de animação

(Sonic The Hedgehog, 1993)

Data de lançamento: 1º de janeiro

Sinopse: No planeta Móbius, Sonic usa sua velocidade supersônica e irreverência adolescente para se opor ao malvado Dr. Robotnik. Seu amigo, Tails, o acompanha em todas as suas frenéticas aventuras.

Elenco: Jaleel White , Charlie Adler , Jim Cummings e Bradley Pierce

Direção: Dick Sebast