Prime Video apresenta Teaser da terceira e última temporada de Dom

Se você ainda estava sem programação para o fim de semana, acabou de encontrar. Está disponível a partir de hoje (14), o último episódio da segunda temporada da série original Amazon, Dom.

Agora, o público já pode maratonar os sete episódios da aclamada série que se tornou um dos títulos mais assistidos do Prime Video Brasil no mês de março. Produzida pela Conspiração e dirigida por Breno Silveira (in memorian) e André Barros, a segunda temporada acompanhou um novo cerco da polícia ao redor de Dom, que se tornou o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro.

O Prime Video também divulga hoje o primeiro teaser da terceira e última temporada de Dom. Com previsão de lançamento para 2024, a temporada teve as filmagens finalizadas em março e fechará em uma trilogia a história que começou a ser contada em 2021. E hoje, também, os fãs da produção já podem assistir a um episódio bônus da série, que acompanha a juventude de Victor.

A temporada final de Dom foi dirigida por Adrian Teijido e Vellas, e conta com produção executiva de Lorena Bondarovsky e Renata Brandão, da Conspiração. Os últimos cinco capítulos da série foram escritos por Fábio Mendes com os roteiristas Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compõem a trilha sonora original. Os episódios contarão com Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Raquel Villar, Isabella Santoni, Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Dhonata Augusto, Aline Borges, Mariana Cerrone, Renato Livera, Polliana Aleixo, Murillo Sampaio, Dalton Vigh, entre outros.