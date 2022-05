Prime Video anuncia elenco de “Soltos em Salvador”, com estreia em breve

Os nove participantes estão juntos na nova temporada do reality show Original Amazon, anteriormente gravada em Florianópolis

Tem novidade no Prime Video! A plataforma de vídeos anunciou recentemente o elenco de “Soltos em Salvador”, terceira e nova temporada da franquia brasileira Original Amazon, anteriormente gravada em Florianópolis (SC).

Desta vez, Alef Cardoso, Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira estarão juntos para festejar sem regras e viver aventuras sem limites em terras baianas.

Participante Alef Cardoso

O grupo conta com o carioca Alef Cardoso, 23 anos, amante das praias do Rio de Janeiro e instrutor de luta livre. Ele é um solteiro convicto e adora jogar charme nas festas da cidade maravilhosa.

Participante Aila Rebouças

Já Aila Rebouças tem 22 anos e é de Salvador (BA). Radicada em São Paulo, ela trabalha como modelo e influenciadora digital e adora seduzir meninos e meninas nas festas que frequenta.

Participante Gabriel Lopes

O também carioca Gabriel Lopes, 22 anos, é empresário e aspirante a cantor. Bate ponto nas principais baladas das noites cariocas sem nunca voltar sozinho pra casa.

Participante Carla Signorelli

A paulistana Carla Signorelli, 26, se destaca pela personalidade forte e por não se importar com as opiniões alheias, e diz que nunca deixa de fazer o que tem vontade.

Participante Edu de Carli

Edu de Carli, 28 anos, é nascido em São José do Rio Preto (SP), trabalha como cabeleireiro e modelo e já morou em Milão, Nova York e Londres. Ele adora sair em São Paulo, mas prefere manter a sua base em sua cidade natal.

Participante Marcela Luíza

A mineira Marcela Luíza, 25 anos, é de Belo Horizonte e trabalha como arquiteta. Ela fez intercâmbio na Austrália, gosta de viver intensamente e está sempre aberta a conhecer novas pessoas e curtir as baladas até o sol nascer.

Murilo Dias, 31 anos, já é uma figura conhecida na franquia Soltos. Natural de Brasília (DF), ele é modelo e influenciador digital e conhecido pela energia inesgotável que contagia todos ao redor.

Participante Murilo Dias

Renatinho Mello, 25 anos, é do Rio de Janeiro (RJ) e se descreve como alguém discreto e carismático. Também é um rosto conhecido do reality e frequenta as melhores baladas do circuito RJ-SP.

Participante Renatinho Mello

E, por fim, Thaís Pereira, 24 anos, nascida em São Bernardo do Campo (SP), é modelo e grid girl, além de também veterana da franquia, tendo participado da primeira temporada em Florianópolis. Agora em Salvador, ela promete agitar mais do que nunca a cena noturna baiana.

Participante Thaís Pereira

Nesta edição, Ricardo, o gerente do bar em Florianópolis (SC), tem a oportunidade de abrir um negócio na capital da Bahia e pede ajuda ao grupo de amigos para trabalhar com ele durante as férias. Como nem todos estão disponíveis, novos nomes se juntam ao time e aproveitam para experimentar novidades em uma cidade diferente.

Os nove episódios inéditos de “Soltos em Salvador” têm 45 minutos de duração e são lançados pelo Prime Video em mais de 240 países e territórios. A produção é de Adriana Silva “Dida” e Flavia Morete, da Floresta, e a direção fica por conta de Lucas Diego Lopez.