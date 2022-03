Pri Bianchini, a “advogata” no Bella da Semana

Dona de um corpo perfeito, a modelo conta que malha quase que diariamente e que também faz massagem e outros exercícios para se cuidar

Após o lançamento da primeira parte de seu ensaio, a modelo Pri Bianchini causou um enorme impacto entre os fãs do Bella da Semana. Morena de sorriso largo, cabelos longos, seios fenomenais e bumbum perfeito, a modelo posou nua pela primeira vez, levando nossos assinantes à loucura, além de quebrar o recorde de comentários durante o ensaio ao vivo. Especialista em Direito Criminal, Pri retorna a maior revista masculina do Brasil com a terceira parte do ensaio já disponível no www.belladasemana.com.br

Nascida em Lages, Pri tem 22 anos e além de trabalhar como modelo é formada em Direito, com especialização na área criminal. Dona de um corpo perfeito, a modelo conta que malha quase que diariamente e que também faz massagem e outros exercícios para se cuidar.



Sobre sua intimidade, Pri revela que nunca fez ménage, mas … “Nunca fiz, talvez posso mudar de ideia muito rápido”. Segundo a modelo, o lugar mais exótico que ela já transou foi no estacionamento da faculdade. “Segredo, hein?”. Ela confessa ainda que tem mania de morder os lábios quanto está nervosa e que as partes que mais gosta em seu corpo são a barriga e a cintura.

Perguntada sobre o que a leva à loucura na hora H, ela nem pensou duas vezes para responder. “Nada de pudor!”. Sobre ficar com outras mulheres, ela também não escondeu o jogo. “Não”. Ficaria? “Talvez, rola uma curiosidade”. Para conquistar essa linda modelo, é preciso se esforçar. “O diferente costuma me encantar”.

Pri conta ainda que ser sexy é não ter timidez, ser determinada e estar sempre cheirosa. Para o futuro a modelo projeta focar na carreira artística, inclusive ela falou sobre o seu primeiro ensaio nu. “Uma experiência incrível para a mulher, se sentindo linda e com uma equipe que deixa super à vontade”.

