Preview de coleção assinada por influenciadoras é celebrado pela Schutz em brunch realizado em São Paulo

Em um brunch a luz do sol, no charmoso terraço do Rosewood Hotel, em São Paulo, a Schutz, marca full look do grupo Arezzo & Co, celebrou hoje o lançamento da coleção SCHUTZ TRENDS, uma collab com as influenciadoras Thassia Naves, Lala Rudge e Helena Bordon, pioneiras na indústria do marketing de influência no Brasil e autoridades no universo da moda.

Duda Portela Amorim prestigiou o brunch. Créditos: Breno da Motta Bruna Rezende também esteve presente no evento. Créditos: Breno da Motta Helena Bordon, Gabriela Birman e Lala Rudge estiverem presentes no brunch. Créditos: Breno da Motta O evento aconteceu em um brunch a luz do sol, no charmoso terraço do Rosewood Hotel, em São Paulo. Créditos: Breno da Motta

Além das autoras da nova coleção, o evento recebeu personalidades como Raissa Santana, Duda Portella, Victória Hamuche, Bruna Rezende, Victória Linhares, Giovanna Adriano e Gabriela Birman, todas usando lindamente os calçados exclusivos das minicoleções com tiragem limitada.

A coleção apresenta peças desejo que carregam elementos da personalidade de cada influencer, conectados à estética e DNA da Schutz, com sapatos ultra femininos, botas com altura knee-high com e sem salto, texturas sofisticadas, tecidos metalizados e aplicações de correntes e cristais.

Giovana Adriano, Lala Rudge e Carolina Adriano marcaram presença no evento. Créditos: Breno da Motta Helena Bordon, Victoria Linhares e Lala Rudge também posaram para a foto. Créditos: Breno da Motta Lala Rudge e Taciana Veloso posaram para a foto. Créditos: Breno da Motta Victoria Hamuche compareceu no evento. Créditos: Breno da Motta Raissa Santana também prestigiou o brunch. Créditos: Breno da Motta

A Schutz está envolvida desde o início da carreira de Thassia Naves, Lala Rudge e Helena Bordon, e por isso, a marca as selecionou para a criação de uma coleção tão exclusiva como essa. A coleção da Lala e Helena já está disponível nas lojas e site da Schutz, e a coleção da Thassia estará disponível a partir do dia 24/04.