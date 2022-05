‘Preto no Branco’ – Maria Gal apresenta novo talk show com pautas raciais na BandNews

O programa estreia na próxima quinta-feira, 26

Muitos assuntos ainda não ganharam o espaço merecido na televisão brasileira, mas isso tem começado a mudar, como é o caso das pautas raciais, que vai ganhar um programa especial apresentado pela atriz Maria Gal na BandNews. O talk show ‘Preto no Branco’ estreia na próxima quinta-feira, 26, às 23h30.

O programa é produzido pela produtora de Maria Gal, a Maria Produtora, que quebra o paradigma do audiovisual brasileiro, que tem majoritariamente em suas produções pessoas brancas



A BandNews se uniu a Gerdau para lançar esse programa, que é apresentado, criado e produzido por uma mulher negra. A primeira temporada contará com seis episódios com várias entrevistas importantes sobre o protagonismo negro, inclusão em diferentes espaços, questões raciais e muito mais.

De acordo com Maria, o formato foi inspirado na série americana “Uncomfortable Conversations with a Black Man”, de Emanuel Acho, na série documental EUA – A luta pela liberdade e no “The Oprah Conversation”, da apresentadora e jornalista Oprah Winfrey



“Estou muito feliz de iniciar o programa. Tenho o costume de dizer que é um programa de letramento disfarçado de talk show. Este projeto foi pensado após vários acontecimentos e manifestações ocasionados pelo assassinato de George Floyd, do músico Edvaldo dos Santos e da menina Agatha dos Santos. Toda vez que nos deparamos com as notícias, sempre somos surpreendidos por tragédias decorrentes do racismo”, analisa a apresentadora.

A produção de ‘Preto no Branco’ tem 58% de profissionais negros e 42% de brancos. Mulheres negras são 76% da equipe feminina



Entre os nomes que passarão pelo talk show estão os de Liliane Rocha, o jogador Aranha, Renato Meirelles, Julio César Andrade, Erica Malunguinho, Gabriela Moura, Felipe Silva, sócio e fundador da agência Gana e a Advogada Cláudia Luna. O programa busca ampliar a discussão sobre pautas raciais e conscientizar a população sobre esses assuntos.

Serviço:

Talk Show Preto no Branco por Maria Gal – Semanal, com apresentação da atriz, apresentadora, empresária e produtora de conteúdo Maria Gal e participação de convidados. Direção de Kelly Castilho. Toda quinta-feira, às 23h30, com reprise aos domingos, às 21 horas, na Bandnews TV – Canal 79 SD e 579 HD (Net/Claro) e Canal 83 SD e 583 HD (Vivo).