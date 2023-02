Preta Gil cancela Bloco da Preta para o Carnaval de 2023, “Este ano não conseguirei realizar os blocos”, declarou a artista

A cantora optou pelo cancelamento do evento para conseguir se dedicar integralmente ao tratamento oncológico

Diagnosticada recentemente com câncer no intestino, Preta Gil através de sua assessoria informou, por meio de nota, que suas atividades de Carnaval estão canceladas. A artista estará totalmente dedicada à sua recuperação nos próximos meses.

Créditos: Alex Santana

“Todos que convivem comigo e me conhecem sabem o quanto o carnaval é importante para mim e para os meus fãs. É um momento mágico, em que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir o meu tratamento oncológico, com foco na cura. Mas tenho certeza de que no próximo ano estaremos juntos novamente”, diz Preta.

O Bloco da Preta é um dos megablocos que desfilam por São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Créditos: Instagram

No último dia 10, a cantora publicou nas suas redes sociais um comunicado para informar aos seus seguidores o seu diagnóstico, um adenocarcinoma na porção final do intestino. A cantora de 48 anos ficou internada por seis dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada.

Em 2020, a cantora desfilou com o seu bloco no domingo do pré-carnaval no centro do Rio de Janeiro e no domingo do pós-carnaval no Ibirapuera, em São Paulo, já na Bahia o bloco aconteceu no Circuito Dodô na sexta-feira no dia 21 de fevereiro.