Prestes a lançar o single ‘Boys Don’t Cry’, Anitta afirma: “Eu não tenho como ter romance”

A cantora contou que é difícil manter relações douradoras atualmente por conta da agenda e viagens

Após um ano batendo vários recordes e com vários lançamentos internacionais, Anitta começa 2022 lançando um novo single: ‘Boys Don’t Cry’, ou ‘garotos não choram’ em tradução literal. A cantora está estrelando a primeira capa digital do ano da Revista Glamour, onde ela abriu o coração sobre relacionamentos, carreira e o próximo lançamento.

As fotos da capa ficarão por conta de Gabriela Schmidt

O novo single parece ter uma pegada totalmente diferente de tudo que Anitta já fez na carreira, sendo algo mais “dark” e um pouco vintage. A música e o clipe serão lançados na quinta-feira, 27, no YouTube e principais streamings. A cantora promete look incríveis e inspirados em filmes para esse single.



Sobre a carreira, Anitta revelou: “Hoje deixo um pouco mais nas mãos de outras pessoas, separo mais as tarefas. Tenho um manager aqui fora, e no Brasil deixo meu irmão e o meu sócio organizando as coisas”

“Tem um look vermelho que é total referência do filme ‘Beetlejuice’. A cena em que o uso é um casamento, inspirado no filme ‘Noiva em Fuga’, com Julia Roberts. Tem um ônibus similar ao de ‘Priscilla, Rainha do Deserto’, outras cenas inspiradas em ‘Harry Potter’, ‘Madrugada dos Mortos’, ‘The Walking Dead’, ‘Meu Namorado é um Zumbi’, até ‘Titanic’. É algo bem fim do mundo, com os meus ex-namorados correndo atrás de mim desesperados. A gente conseguiu chegar em um resultado exatamente igual ao que imaginei na minha cabeça”, disse Anitta.

A superprodução do clipe de “Boy’s Don’t Cry” foi dirigido pelo norte-americano Christian Breslauer e terá uma vibe de terror

Falando em ex-namorados, a cantora abriu o coração sobre os relacionamentos sérios, confessando que no momento não consegue manter nenhum. “Eu não tenho como ter romance! Não tenho nem como ter um lance em cada lugar que eu piso, porque cada dia eu estou em um lugar. Ontem eu fui dormir no Brasil e acordei aqui em Miami. E depois de amanhã eu já vou dormir em Miami e acordar no Brasil”, explicou.

Essa pegada “dark’ já foi vista pelos fãs no último show de Anitta, no Rio de Janeiro

Apesar da agenda lotada, a “Girl From Rio” diz que gostaria sim de viver um romance. Apesar de viver a vida de Anitta nos palcos, sendo uma pessoa louca, solta e que faz e acontece, ela afirma que Larissa é bem diferente. “Gosto de ter relações, gosto de ficar na minha também. Só que nesse momento está impossível pela minha agenda, por tudo que eu tenho feito. Quando começa a engatar alguma coisa eu já tenho que viajar, e sumir para não sei onde por não sei quantos dias, e aí já desanda”.