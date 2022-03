Prestes a comemorar 25 anos de carreira, João Suplicy lança 2º EP do álbum “Samblues”

O álbum terá três volumes inéditos de EPs, sendo que o primeiro já foi lançado

Na próxima quinta-feira, 10, os amantes do blues e da bossa-nova terão motivos para celebrar e se reunirem. João Suplicy lançará um novo volume de EP do álbum “Samblues” com uma mescla de influências do afro-samba, bossa-nova, blues e rock. Essa é mais uma forma dos fãs comemorarem os 25 anos de carreira do músico em grande estilo.

Na faixa Disritmia, o músico troca a letra em “Vem logo, vem curar ‘tua nega’ que chegou de porre lá da boemia”. Para João, “Eu achei interessante inverter. Se o homem pode se comportar assim, a mulher também pode”



O cantor sempre gostou de promover uma fusão de gêneros instigante e é exatamente isso que o público recebe em “Samblues”, projeto composto por três EPs e um álbum completo. Já tendo lançado o primeiro EP, agora João lança o double single “Água de Beber”, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, e “Disritmia”, de Martinho da Vila.

A faixa autoral “Lágrimas de um Blues”, com participação de Leci Brandão, reflete sobre a ausência do batuque no gênero norte-americano



Em 2021, o volume 1 completo foi disponibilizado e, em janeiro de 2022, João lançou a faixa autoral “Samblues”, que dá nome ao projeto musical em questão. Outra música autoral que está sendo preparada para os fãs é a “Tem Gente”, que chegará aos ouvidos do público no mês de abril.

Na música instrumental “Sambluseando”, João dialoga com Vitor da Candelária, que traz a sonoridade de uma escola de samba



Para quem já está animado para receber o volume 3, pode acalmar o coração porque a terceira parte chegará apenas no meio de 2022, provavelmente daqui aproximadamente três meses e contará com quatro faixas inéditas. A proposta do músico é encerrar o álbum completo, completando-o com os três EPs e mais uma faixa inédita.