Prêmio Top de Marketing edição 2023 tem o Grupo Ric como vencedor

Case vitorioso do Oscar dos setores de marketing e vendas mostra a transformação do modelo de negócios baseado em comunicação crossmedia

O Grupo Ric foi o vencedor do Top de Marketing de Comunicação 2023, entregue na noite de terça-feira (28). Realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Paraná (ADVB/PR), o prêmio é considerado o Oscar dos setores de marketing e vendas.

O case vencedor mostrou como o Grupo Ric reinventou seu modelo de negócios baseado em comunicação crossmedia. O grupo também foi finalista na categoria Agro, que estreou neste ano, com o case “Ric Rural Hub – A construção de uma plataforma de comunicação e mídia para o setor que produz alimentos e impulsiona a economia brasileira”. “Partimos de uma ideia simples, há cinco anos, quando o país saiu da comunicação analógica para a digital. A mudança nos trouxe janelas prime time no rádio e na TV a qualquer hora do dia. Começamos a seguir a jornada do nosso telespectador e do nosso internauta em todos os canais. Conseguimos integrar o trabalho de todos os nossos veículos e nos tornamos a maior vitrine regional do estado, com conteúdos aplicados para diferentes segmentos do mercado e múltiplos perfis de público. Construímos também um imenso inventário de conteúdo digital que nos torna uma referência regional e nacional”, disse Leonardo Petrelli, co-fundador e presidente do Grupo Ric, ao receber o troféu Top de Marketing.

Petrelli também contou que esse trabalho começou mudando a cabeça das pessoas, capacitando o time e investindo no desejo de inovar. “Não chegaríamos até aqui sem esse grupo maravilhoso de mais de 700 colaboradores que são inquietos e o tempo todo perseguem aquilo que vai surpreender. Ganhamos vários prêmios neste ano e este Top de Marketing certifica todo o nosso esforço e os nossos resultados. Fazemos isso para a nossa audiência e para as marcas, oferecendo uma opção nova, diferente, de comunicação ao Paraná”, acrescentou.

Com o recente lançamento da RICtv Conectada, o Grupo Ric investiu em uma tecnologia revolucionária e tornou-se a primeira emissora regional a utilizar essa tecnologia, que conversa muito com a chamada TV. 3.0. “Esse case não é sobre uma campanha publicitária, é sobre uma mudança do mercado de comunicação e mídia. Foram cinco anos construindo uma estratégia crossmedia entre conteúdos, audiências e uma venda ainda mais consultiva para o mercado publicitário. No ano de 2023 consolidamos todas essas mudanças e não vai parar por aqui. Mudar significa treinar constantemente, ouvir o cliente, estar acompanhando a audiência e dar resultado. Afinal, provamos com esse case que o cross entre as plataformas potencializa os resultados”, acrescenta Marcelo Requena, diretor de Mercado e Soluções Integradas do Grupo Ric.

Premiação disputada

Conheça os premiados em cada categoria:

Agro (Supercampo),

Arquitetura e Construção (Rottas Construtora e Incorporadora),

Comunicação (Grupo RIC),

Indústria (Papapá),

Serviços (Watch),

Social (Instituto The Hardest Run),

Varejo (Amigão Supermercados).

O Prêmio Top de Marketing é a principal premiação nas áreas de Marketing e Vendas do Paraná. Um evento disputado, que tem o objetivo de reconhecer e premiar os melhores talentos, ideias e resultados de empresas que se destacaram durante o ano, em todo o estado.