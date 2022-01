Prêmio Notáveis CNN Brasil está de volta para reconhecer ações que melhoram o mundo

Segunda edição está confirmada para março e vai premiar pessoas, empresas e instituições que desenvolveram projetos relevantes para a sociedade em 2021

Iniciativas que contribuem para um mundo melhor e mais justo merecem ser divulgadas e a CNN Brasil irá reconhecer personagens e histórias inspiradoras desenvolvidas em 2021, em todos os cantos do país.

Para isso, a segunda edição do Prêmio Notáveis CNN Brasil, com exibição multiplataforma no dia 20 de março, elegerá pessoas, empresas e instituições de diversas áreas, que contribuem para promover avanços na sociedade e o bem-estar comum. Entre as principais categorias, a Personalidade do Ano irá premiar a empresa, instituição ou pessoa física com o projeto mais relevante para a sociedade e a Herói do Ano vai para a pessoa física eleita pelo júri da CNN Brasil como revelação por atuação de destaque.

Entre as principais categorias, a Personalidade do Ano irá premiar a empresa, instituição ou pessoa física com o projeto mais relevante para a sociedade e a Herói do Ano vai para a pessoa física eleita pelo júri da CNN Brasil como revelação por atuação de destaque

No total, serão dez categorias premiadas. Os responsáveis pelos projetos podem realizar as inscrições ao Prêmio Notáveis CNN Brasil 2022 até o dia 04 de fevereiro, nas seguintes categorias: Diversidade (equidade e inclusão); Responsabilidade Social (ações para uma sociedade mais justa); Inovação (soluções acessíveis); Tecnologia (ações inovadoras); Meio Ambiente (futuro sustentável e consciente); Agronegócio (desenvolvimento responsável no campo); Educação (promoção de educação inclusiva e inovadora); e Saúde (iniciativas para a qualidade de vida).

As iniciativas inscritas serão examinadas por um júri composto por pessoas de diversos setores, que são referências em suas respectivas áreas de atuação. Os jurados vão analisar e escolher o vencedor de cada categoria entre os dias 07 e 16 de fevereiro.

A cerimônia de entrega dos prêmios da edição 2022 será apresentada por seis jornalistas da CNN Brasil. Os âncoras Márcio Gomes e Luciana Barreto já estão confirmados. Em breve, serão divulgados os nomes dos outros apresentadores, o local do evento, as atrações artísticas e a composição do júri.

A cerimônia de entrega dos prêmios da edição 2022 será apresentada por seis jornalistas da CNN Brasil

O Prêmio Notáveis CNN Brasil foi criado no ano passado para reconhecer personagens e histórias inspiradoras e incentivar outras ações que fazem a diferença na busca de um mundo melhor. A primeira edição premiou nove categorias de ações positivas que se destacaram durante a pandemia de Covid-19. Além disso, o prêmio Herói do Ano foi para a enfermeira intensivista Mônica Calazans, a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus no Brasil. A escolha foi uma homenagem aos profissionais de saúde anônimos que atuaram na linha de frente, salvando as vidas de milhões de brasileiros.

* Se você conhece uma história que contribuiu para um mundo melhor em 2021, participe do Prêmio Notáveis CNN Brasil 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições devem ser realizadas pelo link: http://cnnbrasil.com.br/notaveis

*A cerimônia de entrega do Prêmio Notáveis CNN 2022 será exibida no dia 20 de março pelos canais da CNN Brasil na TV e no YouTube e terá cobertura completa nas demais plataformas.