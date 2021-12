28ª edição do Prêmio Multishow elege os destaques do ano na música e promete surpreender com realidade virtual

Cerimônia será marcada por performances icônicas dos maiores artistas da atualidade e por emocionantes homenagens a Paulo Gustavo, Marília Mendonça e Cássia Eller

No próximo dia 8, quarta-feira, acontecerá o 28º Prêmio Multishow, que premia os destaques do ano na música, comandado pela apresentadora Tatá Werneck, que já é anfitriã do prêmio há anos, e a cantora Iza, que substituirá Paulo Gustavo, que faleceu em maio em decorrência da COVID-19. Natura, Fiat e Samsung renovaram a parceria comercial, e Resso, Jim Beam e YouTube Shorts estreiam como patrocinadores em 2021.

“Esta edição será uma das mais incríveis e grandiosas que já fizemos. Criamos um mundo com realidade aumentada, que conta com uma cidade futurista, além de ilhas e continentes reais. Estamos usando o que há de mais moderno em tecnologia para transportar o público para uma experiência nova”, explica Tatiana Costa, diretora do Multishow, que conta o público será transportado para um mundo de música, misturando o real com o virtual.

A cerimônia vai revelar os vencedores das categorias com voto popular e especializado e também levar ao palco performances de alguns dos maiores nomes da atualidade. As apresentações prometem impactar e cada uma delas será ambientada em diferentes locais deste mundo de música. “Depois de um ano tão difícil, nosso objetivo é proporcionar às pessoas um momento único, uma noite que alivie as tensões do dia a dia”, completa Tatiana Costa.

A cantora Iza está animada e ansiosa, pois além de ser anfitriã fará duas apresentações: “Para mim, essa é a maior premiação da música brasileira porque realmente se preocupa em presentear e reverenciar o que tem de novo e de mais tradicional. É sempre muito incrível participar e fazer parte disso e, este ano, novamente ao lado da Tata, que é uma artista que admiro demais. Além disso, não tem preço poder misturar a apresentação com aquilo que eu mais gosto de fazer que é cantar”, conta animada.

Um dos grandes destaques do pré-show é a participação de Xuxa. A eterna Rainha dos Baixinhos vai pousar com sua nave espacial – original – e cantar clássicos como Lua de Cristal e Arco-Íris.

E há uma novidade! Todos os indicados na categoria “Experimente” (João Gomes, L7nnon, Marina Sena, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro) disponibilizaram bens digitais exclusivos com o certificado NFT para o público. Para ter acesso às artes animadas em 3D, os fãs devem acessar o site do Multishow no dia 7/12, entre 19h e 21h, e responder a uma pergunta relacionada ao Prêmio Multishow. Em seguida, eles receberão um link de acesso para o resgate das obras originais.

Em um ano marcado por duas grandes perdas no meio artístico, a de Paulo Gustavo em maio, e a de Marília Mendonça no início de novembro, o Prêmio Multishow não poderia deixar de prestar sua homenagem. Paulo será celebrado com um dueto de IZA e Mariah Nala. Já Marília Mendonça é a Cantora do Ano do Prêmio Multishow 2021. Em um gesto de respeito, amor e sororidade, as outras quatro concorrentes ao prêmio – Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza – se juntaram aos fãs e ao Multishow para homenagear a eterna Patroa. E já que este ano se completam duas décadas da partida de Cássia Eller, a artista será celebrada por seu filho, Chico, com a apresentação de “Mãe”, canção de sua autoria, seguido por Nando Reis, seu maior parceiro musical, e Lan Lanh, percussionista de sua banda.

O evento começará às 22h30, no canal Mutishow, e terá diversas apresentações musicais como Ivete Sangalo, Emicida, Carlinhos Brown, Duda Beat, entre outros.