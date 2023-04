Prêmio Melhores ONGs está com inscrições abertas para a sua sétima edição

O maior prêmio do terceiro setor brasileiro busca reconhecer a excelência na gestão e transparência de organizações sociais, contribuindo para o aprimoramento das mesmas

Estão abertas as inscrições para a sétima edição do Prêmio Melhores ONGs, a maior premiação do terceiro setor brasileiro, promovida pelos institutos O Mundo Que Queremos e Doar. Até o dia 12 de maio, as organizações sociais do país podem se inscrever para a primeira fase da premiação pelo site, que este ano será feita em parceria com o Prosas, plataforma de seleção e monitoramento de projetos sociais.

A premiação tem como objetivo reconhecer as organizações que se destacam pela qualidade de sua gestão e transparência, servindo como referência para doadores e voluntários, auxiliando na tomada de decisão sobre em qual entidade destinar o apoio financeiro e as horas de voluntariado. Além disso, todas as organizações inscritas recebem uma devolutiva detalhada, possibilitando a análise da performance em relação às referências do setor, o que contribui para o aprimoramento constante das mesmas.

O Prêmio Melhores ONGs reconhece não apenas as 100 melhores organizações, mas também os destaques por causa, por estado, as 10 mais entre as de pequeno porte e a melhor ONG do Brasil. Em 2022, a Associação Refúgio 343, organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados e migrantes, foi reconhecida como a melhor ONG do país.

Já o Centro Cidadania, que promove o desenvolvimento socioambiental dos povos do semiárido do Nordeste com ações de educação e implantação de tecnologias sociais, levou o prêmio de Melhor ONG de Pequeno Porte.

