Prêmio ‘iBest 2021’: Juliette e Felipe Neto são eleitos as personalidades do ano; Maríllia Mendonça também é premiada

Premiação é respeita pelos artistas desde 1995

Saiu o resultado dos vencedores do Prêmio iBest 2021! E não é surpresa para ninguém, a influenciadora, cantora e ex-BBB, Juliette Freire ser considerada uma das personalidades do ano. A moça venceu através do Júri Academia concorrendo com as cantoras Anitta e Ivete Sangalo.

Pelo Júri Popular, o youtuber e influenciador, Felipe Neto, venceu a disputa com Juliette e Gusttavo Lima, inclusive, Felipe também venceu nas categorias Youtuber do Ano, Conteúdo de Gamers, Influenciador Twitter, Opinião e Cidadania e Creator do Ano.

A cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na última semana, venceu na categoria Influenciador do Ano – Goiás e Personalidade da Música.

Na categoria Influenciadores do Ano – Brasília, Cátia Damasceno, Lúcia Helena Galvão e Sarah Andrade venceram pelo Voto Popular e Bruno Rocha (Hugo Gloss), Sarah Andrade e Andréia Sadi pelo Júri Academia.

CONFIRA TODOS OS TOP 3 VENCEDORES DO PRÊMIO IBEST 2021:

PRÊMIO IBEST 2021

AÇÕES SOCIAIS: Central Única das Favelas (CUFA), Instituto Luísa Mell e Médico sem Fronteiras Brasil – Voto Popular / e Central Única das Favelas (CUFA), Médico sem Fronteiras: Brasil e Gerando Falcões – Academia iBest;

ADQUIRÊNCIA: Cielo, PagBank e Rede – Voto Popular / Cielo, PagBank e Stone – Academia iBest;

ATLETA INFLUENCIADOR: Jogador de Futsal Falcão, Surfista Gabriel Medina e Jogadora de Futebol Marta – Voto Popular / Surfista Gabriel Medina, Jogadora de Futebol Marta e Jogador de Vôlei Bruno Rezende – Voto Academia iBest;

BANCOS DIGITAIS: Banco do Brasil, Mercado Pago e Nubank – Voto Popular / Nubank, C6 Bank e Inter – Voto Academia iBest;

BELEZA: Bianca Andrade, Camila Coelho e Francine Ehlke – Voto Popular / Camila Coelho, Mari Maria e Letícia Gomes – Voto Academia iBest;

BRAND PERSONA: Dollynho, Lu da Magalu e Zé Gotinha – Voto Popular / Lu da Magalu, Zé Gotinha e Nat da Natura – Voto Academia iBest;

CELEBRIDADES E FOFOCA: Gina Indelicada, Hugo Gloss e Leo Dias – Voto Popular / Hugo Gloss, Leo Dias e Diva da Depressão – Voto Academia iBest;

CINEMA, TV E STREAMING: Adoro Cinema, Ei Nerd e Pipocando – Voto Popular / Adoro Cinema, Pipocando e Omelete – Voto Academia iBest;

COMPORTAMENTO E FAMÍLIA: Giovanna Ewbank, Marcos Mion e Thais Fersoza – Voto Popular / Camilla de Lucas, Giovanna Ewbank e Marcos Mion – Voto Academia iBest;

CORRETORAS DIGITAIS: Inter, Rico e XP Investimentos – Voto Popular / Inter, XP Investimentos e BTG Pactual Digital – Voto Academia iBest;

CULTURA E CURIOSIDADES: Fatos Desconhecidos, Manual do Mundo e Você Sabia? – Voto Popular / Manual do Mundo, Canal Nostalgia e Incrível – Voto Academia iBest;

DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Organize Sem Frescuras – Júri Popular / Casa Vogue – Voto Academia iBest;

DELIVERY: 99Food, iFood e Uber Eats – Voto Popular / iFood, Rappi e Zé Delivery – Voto Academia iBest;

DESENVOLVIMENTO PESSOAL: Augusto Cury, Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella – Voto Popular / Leandro Karnal, Mario Sergio Cortella e Monja Coen – Voto Academia iBest;

DIVERSIDADE E INCLUSÃO: Avós da Razão, Gabi Oliveira e Pequena Lo – Voto Popular / Avós da Razão, Gabi Oliveira e Empodere Duas Mulheres – Voto Academia iBest;

ECONOMIA COLABORATIVA: Mercado Livre, OLX Br e Uber – Voto Popular / Mercado Livre, GetNinjas e Enjoei – Voto Academia iBest;

ECONOMIA E NEGÓCIOS: Geração de Valor, Nerds de Negócios e SEBRAE – Voto Popular / Miriam Leitão, Ricardo Amorim e Valor Econômico – Voto Academia iBest;

EDUCAÇÃO: Descomplica Professor, Noslen e Qconcursos – Voto Popular / Descomplica, Qconcursos e Me Salva! – Voto Academia iBest;

EDUTECH: Alura Cursos Online, Quero Educação e UOL Edtech – Voto Popular / Alura Cursos Online, UOL Edtech e Brain Academy – Voto Academia iBest;

ESPORTES: Denilson Show, Fox Sports Brasil e UFC Brasil – Voto Popular / GE, Desimpedidos e ESPN Brasil – Voto Academia iBest;

EXPERIÊNCIA DE COMPRA: Amazon – Atendimento pós venda, Lu Magalu – Ecossistema Digital e Mercado livre – Mercado Envios Flex – Voto Popular e Voto Academia iBest;

FINTECH: Mercado Pago Brasil, Nubank e PicPay – Voto Popular / Nubank, PicPay e C6 Bank – Voto Academia iBest;

FITNESS E WELLNESS: Exercício em Casa, FitDance e Gracyanne Barbosa – Voto Popular / FitDance, Kelly Key e Carol Borba – Voto Academia iBest;

FUTEBOLISTA INFLUENCIADOR: Daniel Alves, Neymar Jr e Ronaldinho- Voto Popular / Daniel Alves, Neymar Jr e Marcelo Twelve – Voto Academia iBest;

GAMER DO ANO: Alanzoka (Alan Ferreira), Loud Coringa (Victor Augusto) e Nobru (Bruno Goes) – Voto Popular / Nobru (Bruno Goes), Robin Hood Gamer (Gabriel Neto) e Gaules (Alexandre Gaules) – Voto Academia iBest;

GASTRONOMIA E CULINÁRIA: Ana Maria Braga, Receitas de Pai e Tudo Gostoso – Voto Popular / Ana Maria Braga, Tudo Gostoso e Panelinha – Voto Academia iBest;

GOVERNO: Auxílio Emergencial, Gov.Br e Pix – Voto Popular / Pix, Poupatempo São Paulo e Carteira Digital de Trânsito – Voto Academia iBest;

HEALTHTECH: Doctoralia, Dr. Consulta e Qsaúde – Voto Popular / Doctoralia, Dr. Consulta e Alice – Voto Academia iBest;

HUMOR: Tata Werneck, Tirullipa e Whindersson Nunes – Voto Popular / Tata Werneck, Whindersson Nunes e Porta dos Fundos – Voto Academia iBest;

INFANTIL: Disney Brasil, Galinha Pintadinha e Turma da Mônica – Voto Popular / Disney Brasil, Galinha Pintadinha e Turma da Mônica – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO BAHIA: Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Simone Mendes – Voto Popular e Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO GOIÁS: Gusttavo Lima, Leonardo e Marília Mendonça – Voto Popular / Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO MINAS GERAIS: Gustavo Tubarão, Lucas Lucco e Lucas Rangel – Voto Popular / Lucas Lucco, Paola Antonini e Camila Coelho – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO PARANÁ: Professor Noslen – Voto Popular / Kéfera Buchmann – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO PERNAMBUCO: Gil do Vigor, Laura Brito e Rebeca Barreto – Voto Popular / Gil do Vigor, Rebeca Barreto e Taynara Cabral – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO RIO DE JANEIRO: Felipe Neto, Rafael Portugal e Tata Werneck – Voto Popular / Felipe Neto, Tata Werneck e Anitta – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO RIO GRANDE DO SUL: Ana Hickmann, Isadora Pompeo e Lorenzo e Vanessa (Por aí de Kombi) – Voto Popular / Ana Hickmann, Lorenzo e Vanessa (Por aí de Kombi) e Bruna Malheiros – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO SANTA CATARINA: Cláudia Müller -Plantando por Aí, Janaína Taffarel e Maicon Küster – Voto Popular / Lucas Alves (Lucas Vlogs), Louie Ponto e João Sampaio (flakespower) – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR DO ANO SÃO PAULO: Danilo Gentili, Maisa Silva e Marcos Mion – Voto Popular / Danilo Gentili, Marcos Mion e Ana Maria Braga – Voto Academia iBest;

INFLUENCIADOR LINKEDIN: Mario Sergio Cortella, Max Gehringer e Ricardo Amorim – Voto Popular / Ricardo Amorim, Guilherme Benchimol e Luiza Helena Trajano – Voto Academia iBest;

INOVAÇÃO EM E-COMMERCE: Amazon Brasil – Venda Cross Border, Americanas – Americanas ao Vivo e Magalu – Super App Magalu – Voto Popular / Amazon Brasil – Venda Cross Border, Americanas – Americanas ao Vivo e Magalu – Super App Magalu – Voto Academia iBest;

INSTAGRAMMER DO ANO: Juliette Freire, Tata Werneck e Whindersson Nunes – Voto Popular / Juliette Freire, Tata Werneck e Anitta – Voto Academia iBest;

INVESTIMENTOS: InfoMoney, Me Poupe! por Nathalia Arcuri e O Primo Rico – Voto Popular e Voto Academia iBest;

LGBTQIA+: Lorelay Fox, Mandy Candy e Mundo Paralelo – Voto Popular / Lorelay Fox, Advogada Feminista e Põe Na Roda – Voto Academia iBest;

MARKETPLACES: Amazon Brasil, Americanas e Mercado Livre – Voto Popular / Amazon Brasil, Mercado Livre e Magazine Luiza – Voto Academia iBest;

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: Gisele Bundchen. Greenpeace Brasil e WWF Brasil – Voto Popular / Gisele Bundchen, WWF Brasil e André Trigueiro – Mundo Sustentável – Voto Academia iBest;

MOBILIDADE: 99, GOL e Uber – Voto Popular / 99, Uber e Tembici – Voto Academia iBest;

MODA: Isabella Fiorentino, Rica de Marré (Gabriela Sales) e Vogue Brasil – Voto Popular / Isabella Fiorentino, Vogue Brasil e Garotas Estúpidas – Voto Academia iBest;

PERSONALIDADE DE MÚSICA: Alok, Gusttavo Lima e Marília Mendonça – Voto Popular / Alok, Anitta e Ivete Sangalo – Voto Academia iBest;

PERSONALIDADE DE MUSICA REVELAÇÃO: Grupo Menos é Mais, MC Mirella e Tarcísio do Acordeon – Voto Popular / Grupo Menos é Mais, Tarcísio do Acordeon e Casa Worship – Voto Academia iBest;

PERSONALIDADE RELIGIOSA DO ANO: Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Pastor Cláudio Duarte – Voto Popular / Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Padre Reginaldo Manzotti – Voto Academia iBest;

PERSONALIDADE REVELAÇÃO: Gil do Vigor, Isaías Silva e Juliette Freire – Voto Popular / Gil do Vigor, Juliette Freire e Loud Voltan (Carolina Voltan) – Voto Academia iBest;

PETS: Gudan o Husky, Mada e Bica e Malcom Salsicha – Voto Popular / Malcom Salsicha, Catioro Reflexivo e Luisa Mell – Voto Academia iBest;

PODCAST: Flow Podcast, Pânico e Podpah – Voto Popular / Flow Podcast, Café da Manhã e O Assunto – Voto Academia iBest;

POLÍTICA: Felipe Moura Brasil, O Antagonista e Quebrando o Tabu – Voto Popular / O Antagonista, Cristiana Lôbo e Gabriela Prioli – Voto Academia iBest;

PROGRAMA DE FIDELIDADE: Pão de Açúcar, Mais Smiles e Tudo Azul – Voto Popular / Smiles, Latam Pass e Dotz – Voto Academia iBest;

RELACIONAMENTO E ENCONTROS: Badoo, Par Perfeito e Tinder – Voto Popular / Happn, Par Perfeito e Tinder – Voto Academia iBest;

RELIGIÕES E CRENÇAS: Bíblia Sagrada, Canção Nova e TV Aparecida – Voto Popular / Canção Nova, TV Aparecida e Rede Vida – Voto Academia iBest;

RESTAURANTES E COZINHAS: Burger King, McDonald’s e Subway – Voto Popular / Liv Up, Starbucks e Madero – Voto Academia iBest;

REVELAÇÃO EM HUMOR: Gudan o Husky – Voto Popular e Voto Academia iBest;

SAÚDE: Bem-estar, Karina Peloi Nutricionista e Portal Drauzio – Voto Popular / Bem Estar, Portal Drauzio e Minha Vida – Voto Academia iBest;

STREAMING DE VÍDEO E MÚSICA: Netflix Brasil, Spotify e Youtube Brasil – Voto Popular / Netflix Brasil, Youtube Brasil e Disney+ Brasil – Voto Academia iBest;

SUPERAPPS: iFood, Mercado Pago Brasil e PicPay – Voto Popular / Inter, Magalu e Mercado Pago Brasil – Voto Academia iBest;

SUPERMERCADOS: Carrefour, Mercado Livre e Pão de Açúcar – Voto Popular e Voto Academia iBest;

TECNOLOGIA: Canaltech, TechTudo e TecMundo – Voto Popular e Voto Academia iBest;

TIKTOKER DO ANO: Isis Valverde, Tirullipa e Virginia Fonseca Costa – Voto Popular / Isis Valverde, Maisa Silva e Whindersson Nunes – Voto Academia iBest;

TIMES DE FUTEBOL: Corinthians, Flamengo e SE Palmeiras – Voto Popular / Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro – Voto Academia iBest;

TWITCHER DO ANO: Alanzoka (Alan Ferreira), Casimito (Casimiro Miguel) e Loud Coringa (Victor Augusto) – Voto Popular / YoDa (Felipe Noronha), Gaules (Alexandre Gaules) e Nobru (Bruno Goes) – Voto Academia iBest;

VIAGEM E TURISMO: Destinos Imperdíveis, Estevam Pelo Mundo e Melhores Destinos – Voto Popular / Destinos Imperdíveis, Melhores Destinos e Carioca No Mundo – Voto Academia iBest;

YOUTUBER DO ANO: Lukas Marques e Daniel Mologni (Você Sabia?) – Voto Popular e Voto Academia iBest;