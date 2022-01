Premiado espetáculo “A Cor Púrpura – O Musical”, de Artur Xexéo, reestreia no Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP) e Curitiba (PR)

Com sessões de sexta a domingo, o espetáculo ficará em cartaz no Rio de Janeiro de 07 de janeiro a 13 de fevereiro

O espetáculo “A Cor Púrpura”, que recebeu 87 indicações e vencedor nos grandes prêmios “APTR”, “Cesgranrio”, “Shell” e “Bibi Ferreira”, reestreia nos palcos cariocas no próximo dia 7, sexta-feira, depois de uma bem-sucedida temporada no Rio, em São Paulo e em Salvador.

A versão brasileira do espetáculo foi feita pelo genial e saudoso jornalista Artur Xexéo, que faleceu em junho do ano passado em decorrência de um linfoma. “Durante a pandemia tivemos a perda do nosso amigo e grande parceiro, Artur Xexéo. Então, a dor aumentou ainda mais. E, agora, na volta aos espetáculos, a saudade é muito grande. Dedicaremos essa temporada ao Xexéo, nosso querido irmão”, ressalta o diretor, Tadeu Aguiar.

Crédito: Cinthia Sallas A versão brasileira do espetáculo foi feita pelo genial e saudoso jornalista Artur Xexéo, que faleceu em junho do ano passado em decorrência de um linfoma.

O produtor geral Eduardo Bark conta que está emocionado em voltar com o espetáculo. “Voltar à cena com A Cor Púrpura – O Musical no Rio de Janeiro é uma emoção enorme, porque o projeto nasceu aqui, ao lado do Xexéo que sempre foi nosso super parceiro e com ele fizemos uma temporada de muito sucesso. Acho que vai ser maravilhoso estar no Teatro Riachuelo com a versão brasileira da música eternizada por Xexéo”.

Crédito: Rafael Nogueira O produtor geral Eduardo Bark conta que está emocionado em voltar com o espetáculo

Com 17 atores em cena, 90 figurinos, um palco giratório de seis metros de diâmetro e uma escada curva com sistema de traveling em volta do cenário, o espetáculo apresenta a trajetória e luta de Celie (Letícia Soares) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, no decorrer da primeira metade do século XX.

Crédito: Rafael Nogueira

Crédito: Rafael Nogueira Com 17 atores em cena, 90 figurinos, um palco giratório de seis metros de diâmetro e uma escada curva com sistema de traveling em volta do cenário, o espetáculo apresenta a trajetória e luta de Celie (Letícia Soares) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, no decorrer da primeira metade do século XX

Com direção de Steven Spielberg, a obra foi adaptada para o cinema em 1985, recebendo 11 indicações ao Oscar. A transposição para musical aconteceu em 2005, na Broadway. Em 2016, houve uma nova montagem, rendendo à produção 2 Tony e o Grammy de melhor álbum de teatro musical.

As sessões serão de sexta à domingo no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro. A temporada será curta, até 13 de fevereiro. Mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/70378.