Premiada como cidadã carioca, Isabele Benito virou âncora do SBT Rio ainda em licença maternidade

A jornalista, que recebeu o título na última quinta-feira (5), foi contratada por Diego Sangermano, diretor do SBT Rio, quando ninguém mais acreditava nela

Isabele Benito recebeu, na última quinta-feira (2), o título de cidadã honorária do Rio de Janeiro, durante sessão na Câmara Municipal da cidade, evento que reuniu amigos e familiares da apresentadora, além de autoridades e do diretor de jornalismo do SBT Rio e Interior RJ, Diego Sangermano.

A homenagem é concedida aqueles que mesmo não nascidos na cidade, contribuíram de forma relevante com a sociedade local e com a democracia. Durante a solenidade, a âncora do SBT Rio ainda ganhou o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto e uma homenagem do seu filho, Eduardo, de 10 anos.

Sobre a honraria concedida pela cidade maravilhosa, Benito declarou, em entrevista à coluna, que receber o título de cidadã carioca já tendo a alma do lugar é muito emocionante (Foto: Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

“A palavra é alegria? É. Mas a palavra é FELICIDADE, que é o que representa essa cidade. O Rio de Janeiro é feliz e receber o título de cidadã carioca e a medalha Pedro Ernesto são duas coisas juntas que me traz muita felicidade, porque o Rio de Janeiro me deu muita coisa, mas principalmente ele me deu pessoas, pessoas cariocas, e hoje eu sendo carioca então, oficialmente pela casa do povo, é uma emoção muito grande, declarou a jornalista, em sua conta no Instagram.

Nascida em Santo Anastácio/SP, Isabele mora na cidade maravilhosa há 14 anos, onde também apresenta programas na Super Rádio Tupi e Nova Brasil FM, além de ser colunista do Jornal O Dia.

Durante a solenidade, a âncora do SBT Rio ainda ganhou o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto e uma homenagem do seu filho, Eduardo, de 10 anos (Foto: Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

“Foi muito emocionante, principalmente porque receber o título de cidadã carioca, me sentindo já de alma carioca, é um renascimento. Essa cidade é maravilhosa, pelas suas belezas, pelo óbvio, pelo seu adjetivo de cidade maravilhosa, mas nada é mais lindo do que o próprio carioca, e ter o meu carioca ali presente e falando de coração, foi simplesmente uma das noites mais incríveis e que com certeza marca uma história com o discurso de todo mundo ali falando exatamente como eu me sinto, a Isabele que é completa e que se dedica a tudo com muita vontade, com muito amor. E o meu filho falando e se destacando então, aí a mãe coruja fica mais do que uma mãe coruja, fica uma mãe coruja carioca”.

Sua carreira no jornalismo começou quando tinha apenas 17 anos, quando apresentava um programa feminino na Rádio Cultura, emissora da sua cidade natal. Após passar pela Rede Globo e pelo grupo RBS, dentre outras empresas, a jornalista entra para o SBT em 2012 como repórter, e se torna apresentadora do SBT Rio em 2013, posto que mantém até os dias atuais.

Diretor de jornalismo do SBT Rio e Interior RJ, Diego Sangermano

O que chama a atenção na trajetória profissional de Benito, que ficou conhecida pelo bordão “é dedo na cara!”, que usa para denunciar crimes e fazer críticas no telejornal, é a sua força e dedicação, além da notoriedade que alcançou ao longo dos anos.

A jornalista, que chegou a ser cotada para fazer parte da Record em 2019, mas teve o contrato renovado na emissora de Silvio Santos, foi contratada por Diego Sangermano durante seu período de licença maternidade, quando teve o seu filho Eduardo, em um período onde ninguém acreditava nela. Hoje, sua carreira se consolida com a grandiosa homenagem recebida da cidade que a acolheu como cidadã.