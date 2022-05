“Prefiro pular de uma cachoeira do que enfrentar Jacquin, Fogaça e Helena!”, brinca Mário, novo competidor do MasterChef Brasil

O veterinário é viciado em aventura e diz ter bastante calma em situações de extrema pressão, por praticar esportes radicais

Se participar desta edição do MasterChef Brasil, que promete ter a disputa mais acirrada entre competidores, é uma grande aventura, então Mário Henrique Santelli vai tirar de letra.

O veterinário de 33 anos, nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é viciado em aventura. O cozinheiro amador pratica diversos esportes, entre eles jiu-jitsu, wakeboard, rapel, paraquedas, kitesurf.

“Eu prefiro pular de uma cachoeira de 60 metros do que enfrentar Jacquin, Fogaça e Helena criticando a minha comida!”

“O Mário é uma pessoa que gosta de aventura, adrenalina e desafio. Tem altura? Tem água? Tem medo? É lá que eu vou tá! Estive recentemente na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e eu dei um pulo lá de uma cachoeira de 30 metros, então acho que foi minha última grande aventura antes do MasterChef. Atualmente a minha grande aventura tá sendo essa aqui”, declara o competidor, em seu vídeo de divulgação no perfil do programa no Instagram.

Santelli também atua como criador de cava

Santelli também atua como criador de cavalos da raça Quarto de Milha, além da sua profissão de veterinário. O aspirante a cozinheiro profissional revela, em entrevista ao portal da Band, emissora que vai transmitir o talent show, que seu ponto forte é o preparo de frutos do mar e que tem bastante facilidade em se manter tranquilo em situações que envolvam pressão, já que lida com práticas esportivas radicais.

Porém, quando o assunto é ficar cara a cara com os jurados da 9ª edição do MasterChef Brasil, Mário brinca que prefere não ter que lidar com esse desafio. “Eu prefiro pular de uma cachoeira de 60 metros do que enfrentar Jacquin, Fogaça e Helena criticando a minha comida!”.

O competidor explica que aprendeu a cozinhar com sua avó e que desenvolveu ainda mais gosto pela culinária quando foi morar sozinho, aos 18 anos.

“Quando pequeno, tinha intolerância ao leite. Então, todos os meus primos podiam comer as coisas, menos eu. Por isso, comecei a cozinhar para mim. Aos fins de semana, minha avó sempre preparava um banquete e eu estava lá, ao lado dela, perguntando como poderia ajudar”, divide Mário, para o portal da Band.

O talent show vai ao na próxima terça-feira (17), a partir das 22h30, depois do programa do Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay, além de ganhar exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.

Nesta temporada, serão 16 participantes disputando o troféu mais desejado pelos aspirantes a cozinheiros profissionais, em 17 episódios, com provas grandiosas e bastante novidade, mas sem perder a identidade do programa, que vai manter alguns dos desafios mais queridos pelos telespectadores, como o “Leilão MasterChef” e o “Desafio do Muro”.

Com apresentação de Ana Paula Padrão, o MasterChef Brasil promete levar diversão, disputa e pratos deliciosos à tela da Band.