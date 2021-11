Potência em criptomoedas, empresa de João Vitor Manhabusque tem mais de €24 milhões em investimentos

Empresário possui cartela de clientes na Europa e em dezembro será inaugurado filial no Brasil

João Vitor Manhabusque é um dos grandes nomes do século. Referência em criptomoedas e finanças, o investidor irá lançar ainda neste ano a empresa especializada em criptomoedas. Com clientes de todo o mundo, a empresa de Manhabusque já possui mais de € 24 milhões investidos.

A paixão por investimentos começou cedo. Aos 26 anos, João Vitor investe no mercado imobiliário, mas foi há quatro anos que encontrou nas criptomoedas uma maneira rápida, e segura, de potencializar os investimentos.

Investimentos em criptomoedas ganhou espaço no Brasil e no mundo durante a pandemia

“Tinha conhecido o mercado e percebi que havia muitas possibilidades com altos resultados de lucratividade. Foi então que resolvi investir em estudos e aprimorar meus conhecimentos em criptomoedas, desde o básico, até o mais avançado”, contou.

Mas para ter lucros e captar clientes para essa oportunidade, foram muitos estudos e especializações. “Me especializei em criptomoedas gerais para poder trabalhar de forma mais autônoma e diversificada, normalmente nesse setor, as pessoas escolhem apenas um segmento, mas percebi que teria mais possibilidades de oferta para os clientes se tivesse conhecimento em todas as áreas”, completou.

Atuando fora do Brasil, principalmente entre Portugal e outros países da Europa, João Vitor percebeu que a pandemia acelerou o mercado de investimentos e aproveitou o momento para dar um ‘boom’ nos negócios.

João Vitor e a família

“Dentro desses dois anos, percebemos a evolução do mercado e o interesse do consumidor de manter investimentos e lucro durante a crise. Isso foi uma das coisas que impulsionaram o mercado da criptomoeda, além, é claro, de ser um investimento 100% seguro para o cliente, com segurança de ponta”, comentou.

Dividindo o tempo entre Brasil e Portugal, o empresário já possui custódia de € 24 milhões em investimentos

Manhabusque ainda comentou que investir no mercado, além de ser rapidamente lucrativo, é acessível para todos os públicos. “O investimento pode ser personalizado de acordo com a necessidade e disponibilidade do cliente, sendo ele a partir de R$ 70. Já tivemos diversos casos de pessoas que em menos de 24h tiveram lucros incríveis”, explicou o empresário.

A empresa será lançada em dezembro deste ano no Brasil, após toda a regulamentação jurídica, e já possui custódia os investimentos de € 24 milhões.