Porta dos Fundos: vazam os nomes dos novos integrantes da trupe

Em um mês onde os burburinhos sobre os participantes do BBB “correm soltos”, o Porta dos Fundos jogou as cartas na mesa e resolveu anunciar suas três novas contratações, descartando qualquer teoria da conspiração com os envolvidos: Macla Tenório, vencedora do “Futuro Ex-Porta” – primeiro reality show do grupo, Ed Gama, frequentemente considerado pelo público como um dos maiores imitadores do Brasil, e Pedro Ottoni, ator, comediante e apresentador de stand-up, são os novos integrantes do grupo e ganharão bem menos que 1,5 milhão de reais.

Macla e Pedro são rostinhos já conhecidos pelos fãs do Porta. A atriz teve sua estreia em dezembro do ano passado no esquete “Muito Fã”, com participação da Pabllo Vittar. Pedro também já protagonizou esquetes do grupo, como “Informação Privada” e “Interpretação de Texto”. Já a estreia de Ed Gama no canal, aconteceu nesta segunda-feira, 10/01, com o esquete “Comprando Arma”, onde o humorista contracena com Antonio Tabet, sócio-fundador do Porta dos Fundos.

“O Porta continua sendo um palco dos melhores talentos do humor nacional. A chegada do Ed Gama, Pedro Ottoni e da Macla reforça isso e demonstra nosso movimento de expansão e de diversificação”, comenta Crocas, CEO do Porta dos Fundos.

Em 2021, Ed apresentou um dos podcasts originais do Porta dos Fundos na Deezer, “Amigos do Fim”, ao lado de Evelyn Castro. No programa de oito episódios, os apresentadores ouvem e comentam histórias sobre fins de relacionamento.

No primeiro esquete de Ed, dirigido por Bianca Frossard e roteirizado por Antonio Tabet, seu personagem procura por uma arma para o “dia a dia” e é atendido pelo personagem de Tabet. “Estou querendo um negócio que supra a minha falta de amor paterno na infância”, comenta. “Você quer o padrão, né? Aquela arma pra apontar para o vizinho que tá com som alto?”. Após algumas trocas e novas necessidades, o vendedor sugere, então, uma opção “que cumpre o papel para quem tem uma sexualidade frustrada e reprimida”.