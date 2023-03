Porta dos Fundos participará da VidCon São Paulo, evento promovido pela Paramount e pela Dream Factory

É a primeira edição brasileira da maior celebração de tendências, inovação, fãs e grandes criadores digitais do mund

A VidCon São Paulo acaba de anunciar Porta dos Fundos como headliner confirmado do evento. Antonio Tabet, Ed Gama, Estevam Nabote, Evelyn Castro, Fabio de Luca, João Pimenta e Macla Tenório, integrantes do grupo de humor mais famoso do país, se juntam aos nomes previamente confirmados: Manu Gavassi, Playhard, Gustavo Tubarão, Enaldinho e Cunhaporanga.

Promovida pela Paramount e pela Dream Factory, a primeira edição brasileira da VidCon São Paulo acontecerá entre os dias 07, 08 e 09 de julho de 2023 no São Paulo Expo e será o local onde a cultura digital ocupa o centro do palco e os principais criadores digitais do país, inovadores de plataforma e seus fãs convergem. A venda dos ingressos, que se dividem nas categorias Comunidade e Indústria, já está aberta no site oficial do evento.

O Porta dos Fundos é um hub de entretenimento multiformato e multiplataforma que completou 10 anos. Com uma comunidade nacional de 37 milhões de fãs e mais de 11 bilhões de visualizações nos seus multicanais, hoje, o Porta está presente também na Polônia e México, com a divisão Backdoor.

Sua originalidade rendeu-lhe o Emmy Internacional de Comédia em 2019 pelo Especial de Natal, feito para a Netflix; o prêmio Caboré de Veículo de Comunicação — Produtor de Conteúdo, em 2021, além de ter sido destaque em pesquisa do DataFolha/2021 como “a marca de conteúdo humorístico mais lembrada do país”, em 2022.