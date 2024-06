Popeyes é única rede de fast food no Brasil a ter mestres de cozinha em todas as lojas da rede

Conhecido por trazer as raízes da culinária característica do sul dos EUA e ter um processo de preparo único para as suas receitas, Popeyes é a única rede de fast food no Brasil que tem mestres de cozinha em cada restaurante. Esses profissionais são responsáveis por garantir a qualidade e o sabor do frango frito marinado por 12 horas e empanado à mão, processo que torna o frango crocante, sequinho e suculento.

Os mestres de cozinha também garantem que as famosas batatas cajún da rede sejam temperadas com o blend de temperos intensos e diferenciados que só Popeyes tem, assegurando o sabor inigualável dos produtos.

Combo Luisiana

Em cada unidade de Popeyes, o cuidado com a qualidade e, principalmente, com o sabor, é um fator preponderante para o sucesso da rede no Brasil. E a responsabilidade por manter este padrão é dos mestres de cozinha, que acompanham todos os processos e orientam as equipes para garantir que os clientes tenham refeições deliciosas.

Balde de frango frito

Créditos: Divulgação

“O frango de Popeyes, que é o mais adorado fora do Brasil por conta do seu sabor, crocância, suculência e cuidado no preparo, tem a supervisão dos Mestres de Cozinha, que desempenham um papel importantíssimo nos restaurantes. Dessa forma, conseguimos deixar ainda mais saborosos os frangos fritos, muito adorados em todo o mundo e que ganham espaço importante no mercado brasileiro”, comenta Caio Queiroz, gerente de marketing e inovações de Popeyes.

Com a presença dos mestres de cozinha, a marca conseguiu aliar a culinária característica do sul dos EUA com itens regionais que agregam diversidade cultural e união de sabores para complementar o cardápio da marca. Hoje, os mestres de cozinha estão presentes nos mais de 90 restaurantes Popeyes, em sete Estados e no DF.

Caio Queiroz, gerente de marketing e inovações de Popeyes

Sobre Popeyes

É uma das maiores cadeias de restaurantes de frango frito e uma das marcas de fast food que mais cresce no mundo, com mais de 3 mil restaurantes nos EUA e em todo o mundo. No Brasil desde 2018, a marca é gerida pela Zamp, responsável por operar também os restaurantes Burger King no país, e já conta com mais de 95 restaurantes em território nacional. Para saber mais sobre Popeyes no Brasil, acesse o site da marca.