Polo da moda, Monte Sião, lança coleção Outono/Inverno e destaca principais tendências

O tricô e as cores fortes serão o hit das estações mais frias

Monte Sião está localizada no Sul de Minas Gerais e começou a se destacar na moda brasileira no final dos anos 70. Hoje, o município já é referência em malharia, principalmente no setor de tricô. Sempre ditando tendências, o Polo da Moda Antonieta lançou essa semana a nova coleção Outono/Inverno na cidade.



Antes de ser a cidade da malharia, Monte Sião era conhecido pela porcelana. Foi só com a chegada de imigrantes italianos que as coisas começaram a mudar. Esses novos moradores levaram para cidade o tricô à mão e isso foi se transformando em um verdadeiro sucesso. Nos anos 90 isso se consolidou com máquinas de alta tecnologia para produção de vários tipos de malha.





As peças da RR Tricot mostraram algumas peças com tons vibrantes que valem a pena você apostar nesse outono/inverno



“A cidade toda vive e gira em torno da economia da malharia, é onde se emprega mais gente. A moda representa tudo pra gente e as malharias precisam estar sempre antenadas com a moda, por isso sempre lançam novas coleções, principalmente de inverno. Mais de 90% do centro da cidade são lojas, é um polo”, diz o prefeito Zé Pocai.

José Pocai Júnior, prefeito de Monte Sião, em Minas Gerais



De acordo com os desfiles das coleções do Polo da Moda Antonieta, nesse ano, entre as principais tendências estão os fios mais grossos, que dão uma esquentada nessa época fria.





O mais interessante do tricô é a versatilidade de poder criar looks poderosos para noite e também perfeitos para o dia (Fotos: coleção Polo da Moda Antonieta)

A lã e o tricô vão chegar com tudo nos guarda-roupas e podem ser usados de diversas formas. Para quem sente mais calor, dá para usar esse tecido em saias e croppeds. Outros hits são as peças “over-sized”, que são um pouco maiores, e as tonalidades vibrantes, trazendo alegria no pós-pandemia.