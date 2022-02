Policiais de Minas Gerais expulsam Globo da manifestação: ‘Globo lixo’

Até o momento, muitas delegacias da capital mineira não diminuíram seus efetivos

A Constituição Federal garante a liberdade de imprensa (art. 220, da Constituição Federal) e consequentemente o direito à informação.

As forças de segurança de Minas Gerais estão oficialmente em greve. Após o protesto contra o Governo de Minas para pedir recomposição salarial de 24%, as diferentes categorias decidiram, em assembleia, paralisar as atividades para pressionar Romeu Zema (Novo).

Nesta terça-feira (22), durante os atos na capital mineira, o repórter e o cinegrafista da Rede Globo foram impedidos de cobrirem o ato. Nas redes sociais, internautas apoiaram a decisão dos policiais de barrar a emissora.

No vídeo, o cinegrafista sai do meio da manifestação enquanto os policiais gritam ‘lixo’, referindo ao canal de televisão.

Globo lixo sendo expulsa do movimento dos policiais em BH, 21/02/22! #GloboLixo pic.twitter.com/v5P2OVgHQc — Christine Estrela (@christinestrela) February 22, 2022

Em outro vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o jornalista sendo retirado da manifestação com palavras de baixo calão e escoltado por um dos policiais. No vídeo, o agente de segurança dispara: “Vocês foram manipuladores, fora!”.

Este tipo de manifestação que tem tom político, apenas regride o nosso país e demonstra a intolerância à informação. A coluna Analice Nicolau repudia veementemente qualquer tipo de abusos, ofensas e manifestações contra veículos de comunicação, principalmente na esfera de televisão, onde eu fiz parte durante 18 anos.