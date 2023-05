Polenguinho promove equilíbrio alimentar no 9º Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental

Evento reúne especialistas e entusiastas da área para discutir a relação entre alimentação e comportamento

A renomada marca de laticínios Polenguinho anuncia seu patrocínio ao 9º Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental, que ocorrerá nos dias 02 e 03 de junho, no Centro Universitário Senac Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Com o objetivo de promover a discussão sobre a relação entre alimentação e comportamento, o congresso conta com a participação de profissionais renomados, estudantes e entusiastas da área de nutrição.

O evento, considerado um dos principais encontros acadêmicos do país, marca a retomada presencial após o período da pandemia, e a expectativa da organização é receber mais de 800 nutricionistas ao longo dos dois dias de programação diversificada.

A parceria entre a Polenguinho e o Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental reflete o compromisso da marca em promover um estilo de vida equilibrado, adicionando produtos mais naturais ao cotidiano. O destaque fica por conta do Polenguinho Fresco, uma inovação no mercado que deve ser refrigerada e possui uma textura que derrete na boca, resultante do equilíbrio entre o leite e o creme de leite. Essa nova versão do produto não contém conservantes e combina frescor, sabor e cremosidade surpreendentes.

A Polenguinho acreditamos que é possível desfrutar de alimentos saborosos sem abrir mão de uma vida mais equilibrada. A parceria com o Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental reforça o comprometimento em disseminar informações e práticas nutricionais que contribuam para o bem-estar dos consumidores.

Durante o congresso, serão abordados temas relevantes e atuais, visando aprofundar a compreensão sobre a influência da alimentação no comportamento humano. Palestras, debates e workshops serão conduzidos por especialistas renomados, proporcionando uma troca de conhecimentos enriquecedora para os participantes.

O patrocínio da Polenguinho ao 9º Congresso Brasileiro de Nutrição Comportamental demonstra o compromisso da marca em incentivar a busca por um estilo de vida mais equilibrado e saudável. A empresa reforça sua dedicação em oferecer produtos de qualidade, como o Polenguinho Fresco, que agregam frescor, sabor e cremosidade aos momentos de alimentação, sem abrir mão do bem-estar.