Poesia brasiliense por todo país: Fernanda Gonzaga lança ‘Antes de ler, amor’ em encontro único no Sul do país

A poeta e advogada brinca com os conceitos e interpretações atribuídos à palavra amor. Lançamento será no próximo sábado (26) no espaço A|Livraria, no Bravamall em Itajaí (SC)



A poeta e advogada brinca com os conceitos e interpretações atribuídos à palavra amor. Lançamento será no próximo sábado (26) no espaço A|Livraria, no Bravamall em Itajaí (SC).

“Antes de ler, amor” é uma obra prima para quem aprecia as possibilidades da palavra

Lançado ao início de novembro em Brasília, o livro de poesias “Antes de ler, amor”, da autora Fernanda Gonzaga chega às terras catarinenses com o intuito de levar os leitores a conhecerem mais sobre o que é amor, seus significados, interpretações e, também, reconhecer o amor próprio. Em comemoração à sua segunda obra publicada, a jovem poetisa estará em Itajaí para promover uma noite de autógrafos e dedicatórias. O encontro ocorre em 26 de novembro, a partir das 17h, na A|Livraria, no Bravamall.

Ao longo das 124 páginas, Fernanda revela que, diferente do seu primeiro livro “Até onde vai a rima”, lançado em 2019, sua segunda obra traz um tema específico: o amor; e brinca com significados e interpretações da palavra ao longo de 49 poemas. “De antemão, não se trata de um livro romântico. Pelo contrário, meu objetivo é fazer com que as poesias levem os leitores à uma profunda reflexão do amor como fundamento, também como matéria-prima que renova a humanidade e transmite esperança. É uma obra onde ao mesmo tempo em que você lê, você também é lido e se descobre em meio às palavras”, comenta a autora. Produzido de maneira independente, Fernanda ainda participou de todas as etapas, desde a criação, edição e publicação. “Me envolver neste processo representa um momento mais maduro meu e da minha poesia”, revela.

Fernanda Gonzaga, escritora e advogada, lança “Antes de ler, amor” em livraria no sul do país

A idealizadora e fundadora da A|Livraria, Miriam de Almeida, reforça a importância desses encontros no espaço. “Esta é uma forma de abraçarmos os autores de diferentes regiões do país que enxergam o imenso potencial que a literatura tem nas nossas vidas. Independentemente de ser uma ficção, drama e, neste caso, poesia, sabemos que cada livro transmite uma mensagem que vai ao encontro da nossa realidade, seja no passado, presente ou futuro”, destaca.

SERVIÇO

O quê: Lançamento do livro “Antes de ler, amor”.

Quem: Escritora, advogada e poetisa, Fernanda Gonzaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: 26 de novembro, a partir das 17h.

Onde: A|Livraria, no primeiro piso do Bravamall. Rua Delfim Mário de Pádua Peixoto, 500 – Praia Brava, Itajaí/SC.