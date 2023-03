“PodSempre”: Natália Deodato conta sua história de superação em novo episódio do podcast da Pague Menos

A atriz e cantora Natália Deodato é a segunda convidada especial no podcast da Pague Menos

A atriz, cantora e ex-participante de um famoso reality show brasileiro, Natália Deodato, é a segunda convidada especial na série de mulheres do podcast “PodSempre”, produzido pela rede de farmácias Pague Menos durante o mês de março.

Conheça a história inspiradora de Natália Deodato contada em podcast da Pague Menos

A programação especial tem como objetivo compartilhar histórias inspiradoras de mulheres fortes com diferentes idades e perfis, abordando temas relevantes como saúde, desafios, beleza, qualidade de vida e bem-estar. Durante sua participação, a influenciadora compartilhou sua experiência com casamento precoce e bullying após descobrir seu vitiligo.

O episódio com Natália Deodato foi lançado na quarta-feira, 22 de março e está disponível no canal oficial do Pague Menos no YouTube.

Natália conta sobre sua luta contra o vitiligo e casamento precoce

Nascida em Belo Horizonte e com 23 anos, Natália Deodato cresceu inspirada por mulheres fortes que moldaram sua personalidade. Ela começou sua carreira profissional aos 9 anos e nunca parou.

Antes de participar de um famoso reality show no Brasil, trabalhou como designer de unhas. Atualmente, além de modelo, ela está seguindo um novo caminho na música e no cinema, realizando seu sonho de atuar como atriz.

Natália é um exemplo de resiliência e superação, tendo enfrentado traumas, preconceitos e um relacionamento abusivo, e carrega consigo a força em sua própria pele.