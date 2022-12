“Podem esperar músicas para vocês se identificarem”: Bruno Gadiol fala sobre álbum de estreia

Bruno Gadiol iniciou sua carreira musical aos 15 anos, quando venceu um reality show infantil no programa TV Xuxa



Bruno Gadiol vem provando que além de um grande ator, com passagens em Sintonia- da Netflix- e Malhação- da Rede Globo, seu alcance como cantor é ainda maior. Com mais de 2 milhões de plays e figurando na playlist do Spotify com as 50 músicas que mais viralizaram no Brasil e em Portugal com, “Anestesiado”, o artista anuncia o lançamento da primeira parte de seu álbum “Jovem” para esta sexta-feira, 25 de novembro. Junto aos áudios, o single que dá título ao projeto também ganha clipe no Youtube.

Com seis faixas, quatro inéditas e duas já lançadas- “Anestesiado” e “paixão vs amor”, o álbum traz temas diversos, como o amor, a desilusão, o medo, a ansiedade, a paixão, autoestima, e outros. “Antes de fazer esse álbum eu estava muito perdido, não sabia o que ia fazer musicalmente, estava tentando achar minha verdade. Foi um buraco que eu me senti mal, mas que foi necessário para eu me encontrar. Então depois que eu me encontrei, eu entendi os assuntos que queria abordar, a sonoridade que queria fazer, juntei tudo isso e comecei a fazer as músicas, quando vi, elas estavam virando um álbum. Então todas elas são extremamente verdadeiras, coisas que vivi, super autobiográficas e cada uma tem um lugar especial pra mim.” ressalta Gadiol.

Sobre o processo de composição das faixas, Bruno conta: “Todas são minhas, alguns compositores só me ajudaram a finalizar quando eu não sabia alguma frase ou alguma palavra pra colocar, então eles se juntaram e me ajudaram a finalizar em algumas faixas”, o cantor também revela sua música favorita no novo trabalho, “‘JOVEM’ é a minha faixa preferida, minha nenenzinha.”

Sobre o single que dá nome ao projeto, composto pelo próprio artista e Los Brasileiros que também assina a produção da canção, Bruno conta que é um convite pra viver a vida intensamente. “É um convite a se lembrar que somos jovens e a vida tá acontecendo agora. É sobre estar perdido e aceitar que está perdido. É sobre sair sem destino, aberto pras possibilidades da vida”, completa. Já no clipe, o artista reuniu seus amigos da vida para curtir uma noite de “rolê” juntos.

Além de “JOVEM”, “Anestesiado” e “paixão vs amor”, também estarão disponíveis as faixas “vc não é pra mim”, “lugar seguro”, “LOUCO DEMAIS” em “Jovem (part 1)”. A faixa título do álbum, “JOVEM” chega com videoclipe. “Temos um clipe para ‘Jovem’ que saiu junto ao lançamento do álbum”.

“Podem esperar músicas para vocês se identificarem, acho que muita gente vai se identificar de fato, pelo menos com algumas, pelo fato delas serem verdadeiras pra mim, acredito que elas sejam verdadeiras para muitas outras pessoas. Espero criar conexão com as pessoas, que elas se sintam representadas e tenham voz.” conta Gadiol.

“Sinto que falar e ter escrito sobre esse assunto – ansiedade – me faz enxergar e entender melhor o que eu estou passando, me ajuda a explicar e me entender. Escrever e trazer esse assunto faz parte do processo e ajuda a curar.” completa.

Sobre novidades, Bruno Gadiol adianta: “Não quero demorar para trazer a segunda parte do álbum, então lá para o começo do próximo ano estou pensando em lançar e vocês vão poder assistir a obra completa.”

“Meu maior objetivo para o ano que vem é sair em turnê com esse álbum. Vamos ter o lançamento das ‘Fives’, série que já gravamos. Espero que dê para conciliar tudo.” completa.

Bruno Gadiol iniciou sua carreira musical aos 15 anos, quando venceu um reality show infantil no programa TV Xuxa, exibido pela Rede Globo. Em 2016, o Brasil se surpreendeu novamente com seu talento ao chegar à semifinal do The Voice Brasil. No ano seguinte, Gadiol se apresentou pela primeira vez como ator na novela ganhadora do Emmy Internacional, “Malhação – Viva a diferença”. Em 2018, Gadiol voltou a se dedicar à música lançando as canções ‘Seu Costume’ e ‘Me Amo’. Em 2019, o ator e cantor iniciou sua parceria com a HeadMedia/Universal Music lançando o single “Desculpa, Mas Eu Só Penso Em Você”. Já em 2020, o artista apresentou seu primeiro EP “Relacionamento a b e r t o”, mostrando porque é a nova aposta na música Pop brasileira. Apesar de estar 100% focado na música, o artista ainda permanece com um pézinho na dramaturgia. Em 2021, Bruno Gadiol retomou q carreira de ator ao participar da segunda temporada da série “Sintonia” na Netflix.