“Podem contratar Carlinhos”, diz Silvio Santos sobre retorno do humorista ao SBT

Em entrevista ao programa Intervenção, do jornalista Roger Turchetti, Silvio Santos falou sobre mudanças que vão acontecer no SBT a partir de 16 de maio e foi questionado sobre uma possível recontratação de Carlinhos Aguiar.

O artista e apresentador, que vem como candidato a deputado estadual nas eleições deste ano, pelo Partido Liberal (PL), já passou por duas demissões dentro da emissora.

A primeira saída de Carlinhos do SBT aconteceu em 2017, mas logo ele retornou às telas com o Jogo dos Pontinhos. No entanto, em 2020, o humorista voltou a ser desligado da empresa e se mantém sem contrato com a TV até o momento.

Em entrevista, Silvio explicou que não sabe o motivo de Aguiar ter sido demitido do SBT.

“O Carlinhos eu não sei porque foi mandado embora, mas não era um negócio de ordenado não, porque ele tinha um ordenado até modesto”, explicou, ao fazer referência à demissão de Lívia Andrade, ex-integrante do Programa Silvio Santos, que também saiu em 2020 por ter um salário mais alto do que a emissora podia manter.

Sobre uma possível recontratação de Aguiar pela emissora, o apresentador disse a Turchetti que não tem nada contra o artista e que ele poderia retornar à emissora.

“Ele pode procurar quem ele tem que procurar que eu vou avisar que pode contratar”, declarou.

Silvio também falou sobre mudanças na grade da emissora, como a diminuição do tempo de duração do programa Fofocalizando, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15h20, e confirmou que sua filha, Patricia Abravanel, ainda vai estar vinculada ao Programa Silvio Santos.