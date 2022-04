Poços de Caldas irá sediar o primeiro Encontro da Frente da Gastronomia Mineira

O Sul de Minas reunido para construir mecanismo de fortalecimento da gastronomia e cozinha mineira

O Sul de Minas passou a contar com uma regional da Frente da Gastronomia Mineira, a maior mobilização coletiva no estado a atuar para o fomento, desenvolvimento, valorização e guarda da gastronomia de Minas Gerais.

A coordenação da regional ficará a cargo do Circuito Turístico Caminhos Gerais, entidade presidida pelo secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ricardo Oliveira, e que tem como gestor o turismólogo, Rafael Huhn.

Rafael Huhn – Gestor do Caminhos Gerais



“É um território do estado que realmente tem uma grande riqueza de produtos diferenciados, como queijos, vinhos, azeites e tantos outros ícones da gastronomia mineira”, considera Edson Puiat, o coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, ao lembrar que a região é fundamental para fortalecer o elo do movimento, que busca preservar e difundir a cultura alimentar mineira.

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ricardo Oliveira, lembra que há nesse momento um grande esforço no estado para fomentar o setor gastronômico e difundir a cultura mineira. “Nós estamos falando do ano da mineiridade, do ano da cozinha mineira. É uma grande honra para nós poder contribuir para que essa cultura gastronômica seja referenciada no Sul. Vamos trabalhar para que cada vez mais possamos fomentar não somente a nossa região, do Circuito Turístico Caminhos Gerais, mas toda a região do Sul de Minas”, pontua.



A Regional Sul da Frente da Gastronomia Mineira se torna, agora, uma referência para articular as cidades da região a fim de fortalecer o setor gastronômico. A ideia é desenvolver ações conjuntas de salvaguardas, difusão e potencialização do segmento, explica o gestor do Caminhos Gerais, Rafael Huhn.

“É uma grande conquista para o Sul de Minas, ainda mais no ano em que a cozinha mineira vai virar patrimônio cultural do estado”, conclui.

Ricardo Fonseca Oliveira, Secretário de Turismo de Poços de Caldas e Presidente do CT Caminhos Gerais

Para o lançamento da regional Sul da FGM, será realizado um evento, sendo um dia de muita troca de informações e experiências, como palestras de valorização da cozinha como patrimônio cultural, doçaria mineira e sua luta de resistência e apresentação de cidades e iguarias. O evento acontece no dia 28 de abril, com início as 9h, no espaço do Urca em Poços de Caldas – MG. Segue a programação.