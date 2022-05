Poços de Caldas é a cidade turística de Minas Gerais que mais cresceu em reservas de hotéis

Entre os destinos brasileiros, Poços de Caldas ficou em 2º lugar no ranking

Para quem quer curtir o verão com um bom destino turístico, Poços de Caldas é uma das opções mais indicadas e procuradas em Minas Gerais. Em um levantamento feito pela da plataforma de tecnologia hoteleira Omnibees, Poços está em segundo lugar no ranking de destinos turísticos brasileiros que mais cresceram em reservas de hotéis no verão de 2022.

Quem divide o pódio com Poços de Caldas é Maragogi e Mata de São João



O ranking divulgado pela Omnibees apontou que Poços de Caldas está atrás apenas de Maragogi, em Alagoas. Em Minas Gerais, a cidade sulmineira está em primeiro lugar, na frente até de Belo Horizonte, que está em 24º lugar. Os dados revelaram que a cidade registrou um aumento de 88% nas reservas de hotéis.

Para o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, os números são reflexo da articulação entre governo municipal, trade turístico, CVB e o governo do Estado, para divulgação de Poços de Caldas



“É um trabalho em conjunto, articulado pela Secretaria Municipal de Turismo e que vem crescendo bastante. Tivemos também uma grande exposição na mídia nacional e regional, com a gravação de filmes e novelas e também a repercussão de Poços que figura no mapa do turismo brasileiro como categoria A. Tudo isso são fatores que refletem positivamente na divulgação da cidade. Estamos muito felizes com este resultado e trabalhamos para que os números também sejam significativos no período do inverno”, disse o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.

Poços de Caldas é famosa pela Fonte dos Amores, Thermas Antônio Carlos, Parque Walter World, réplica do Cristo Redentor, cachoeiras e muito mais



Vale lembrar que o verão 2022 é marcado pela retomada do turismo em todo o país, por isso a expectativa é que todas as cidades registrem um grande aumento na procura por hotéis. Confira o ranking completo do levantamento: