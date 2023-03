Pocah assume o comando da nova temporada do TVZ, no Multishow

A cantora e ex-bbb estreia a atração na próxima segunda (13) e recebe a campeã de sua edição e amiga Juliette na estreia

O Multishow, que não é obrigado a nada, já tem o nome que irá comandar a próxima temporada do TVZ. Ninguém menos que ela: Pocah. Cantora, dançarina, empoderada, fonte inesgotável de memes.

Pocah é a nova apresentadora da temporada do TVZ, atração do canal Multishow

A partir do dia 13 de março, às 18h30, a atração terá o comando inédito da artista que promete causar no embalo de muita música, convidados especiais, entrevistas e quadros divertidos que são a cara do programa.

No episódio de estreia, Pocah irá receber a rainha dos cactos e sua ex-colega de confinamento, Juliette

“É a primeira vez onde vou explorar esse meu lado apresentadora e estou bem animada do público poder conhecer essa minha faceta. Terá muitos convidados babadeiros, musicais pensados com muito amor e carinho, além de bom-humor”, revela.

Quando Juliette apresentou o TVZ, Pocah também foi convidada da atração e carisma da dupla cativou o público

Logo no programa de estreia, a cantora recebe a rainha dos cactos Juliette. A dupla se reencontra nas telinhas após a parceria durante o BBB 21. As amigas prometem ainda agitar a noite dos fãs da atração com dancinhas virais, bate-papo e memes. Tudo isso com muita música para animar o grande dia.

As duas participaram da edição 21 do BBB, Juliette foi campeã, e mesmo com conflitos na casa, a dupla desenvolveu uma amizade pós-reality

“Que alegria poder estar novamente com a Pocah no TVZ! Nada melhor do que estar junto de uma amiga pra todas as horas, pra gente cantar e dançar muito, nós vamos arrasar! Vai ser só diversão, minha gente, não percam!” comemora Juliette.

A nova temporada foi pensada nas características da apresentadora: uma mulher sexy, dona de si, mas brincalhona e que acompanha as trends nas redes sociais. A cantora destaca que não vai faltar diversão para o público: “Sou uma pessoa alegre e quero trazer essa essência de zueira para o programa. Será uma temporada muito divertida, sem dúvidas”.