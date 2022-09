PLURALIDADE: Agência Mosaico e Youpix realizam primeira pesquisa com influenciadoras lésbicas no Brasil

Empresas buscam dar voz à criadoras de conteúdo lésbicas e gerar dados para o mercado de influência

Já conhecida por suas pesquisas desbravando o universo de creators LGBTQIAPN+ (2020) e Creators Trans (2021), a Mosaico retorna para falar sobre quem pertence à letra L na sigla LGBTQIAPN+.

A pesquisa ficou no ar durante o mês de maio e contou com o mapeamento de 170 nomes. Além do apoio da Youpix, uma das maiores consultorias de influência da América Latina, a agência contou com influenciadores parceiros que auxiliaram na divulgação.

Pesquisa apontou que mais de um terço das respondentes nunca foram contratadas

Resultado da pesquisa apontou que mais de um terço das respondentes nunca foram contratadas por marcas, além disso, 71,1% dessas criadoras não possuem um agente ou agência e se auto-representam, podendo assim estar fora de bancos de influenciadores e tendo seu acesso dificultado a ações publicitárias. Esses dados são alarmantes se considerarmos que 14% vivem integralmente com a renda do trabalho de creator.

Ao final, foram 115 respostas coletadas revelando que 68,5% residem no sudeste e que a faixa etária predominante é a de 25 a 35 anos, representando 65,2% do recorte. Além disso, também foi possível conhecer os temas abordados por essa comunidade: 41,3% responderam tratar de temas relacionados ao entretenimento, seguidos de 38% que responderam criar conteúdos relacionados à cultura e história LGBTQIAPN+.

Coordenadora da Pesquisa Yhevelin Guerin, lésbica e sócia da Mosaico e Yheuriet Kalil

Das respondentes que já foram procuradas por marcas, 88,3% alegaram maior procura durante o Mês do Orgulho e 38,3% ao mês da Visibilidade e Orgulho Lésbico. Outras datas lembradas estão o Dia da Mulher (38,3%) e Dia dos Namorados (35%).

A busca por influenciadoras lésbicas é sazonal, como ressalta essa participante em um comentário anônimo “Nós não existimos apenas no mês do orgulho e não falamos apenas sobre nossas opressões, trabalhamos nas mais diversas áreas e influenciamos as pessoas de diversas formas.”

Bia Granja, cofundadora e CCO da Youpix

Os dados coletados nesta pesquisa destacam uma ideia que já não é novidade: criadoras lésbicas sofrem apagamento dentro e fora da comunidade LGBTQIAPN+. “Através da pesquisa, queremos dar visibilidade a esse nicho de creators para que elas possam estar mais presentes em campanhas. É importante que as marcas mostrem as vivências de influenciadoras lésbicas com naturalidade ao longo de todos os dias do ano e não só em datas alusivas.”, explica a Coordenadora da Pesquisa Yhevelin Guerin, lésbica e sócia da Mosaico.

“O futuro da influência é uma cara mais diversa, verdadeira, focada em comunidade e responsabilidade social. Esperamos que essa pesquisa nos ajude a ver cada vez mais marcas criando narrativas que construam relevância cultural e negócios também por meio dessas criadoras de conteúdo”, comenta Bia Granja, cofundadora e CCO da YOUPIX.

As profissionais lésbicas da Mosaico: Ju Rangel (Digital PR e Creator Agenciada), Yhevelin Guerin (Sócia e Business Intelligence), Celine Ramos (Diretora de Atendimento) e Rafaelly Alves (Community Manager). Créditos: Renan Gaspar

Para ter acesso ao resultado da pesquisa, basta acessar abaixo e preencher um formulário rápido para acessar todos os dados da pesquisa inédita.

A Mosaico é uma agência especializada em Marketing de Influência que tem como propósito trazer pluralidade para a comunicação, dando visibilidade para influenciadores diversos e conectando-os a marcas.