PlayTV renova parceria com Anime Onegai e anuncia 5 novos animes para a programação

A PlayTV, canal líder em cobertura de cultura pop, universo geek, games e música, anunciou a renovação de sua bem-sucedida parceria com a Remow, responsável pela plataforma Anime Onegai. Este novo acordo traz uma expansão na programação do canal com a inclusão de cinco novos animes, que começaram no dia 8 de abril.

Os fãs de animes terão mais razões para se conectar com a PlayTV, agora com exibições programadas para as segundas, quartas, sextas e sábados. A diversidade dos canais de exibição também se expande, incluindo TV por assinatura, Banda KU, TV aberta, serviços de streaming e Twitch, garantindo acesso amplo e versátil aos conteúdos.

Como parte dessa renovação, a grade de programação da PlayTV será ajustada, movendo os animes atuais para um novo horário às 18h, com exceção de Full Moon, Yowamushi Pedal e Katekyo Hitman Reborn que continuam sua exibição normal. Esse movimento sublinha o compromisso da PlayTV em ampliar sua oferta de animes e satisfazer as expectativas de sua audiência.

Leonardo Zalcman, Diretor de Conteúdo e Canais Digitais da PlayTV, expressou seu entusiasmo: “Estamos muito empolgados em continuar nossa parceria com o Anime Onegai TV e oferecer aos nossos espectadores uma seleção ainda mais rica de novos animes. Esta é apenas a primeira de muitas novidades que pretendemos anunciar em 2024”.

Com a adição desses cinco novos animes à programação, a PlayTV reitera seu compromisso em oferecer entretenimento de qualidade e atender às demandas de sua crescente base de fãs. Fique ligado para mais emocionantes atualizações e conteúdos exclusivos, pois a PlayTV continua a inovar e aprimorar sua oferta de programação em 2024.

Novidades na programação:

Canaan: Acompanhe as aventuras de uma jovem assassina com habilidades extraordinárias, lutando contra o terrorismo genético. Estreou na segunda-feira (8), às 20h30.

Tears to Tiara: Entre no mundo de fantasia do jovem rei Arthur em sua batalha contra o maligno Imperador Divino. Início na quarta-feira, 10 de abril, às 20h30.

Needless: Mergulhe em um futuro pós-apocalíptico onde seres com poderes únicos lutam pela sobrevivência. Prepare-se para sextas-feiras eletrizantes, começando em 12 de abril, às 20h.

Brave 10: Aventuras épicas aguardam em uma narrativa ambientada no Japão medieval, destacando-se pela dublagem. Primeira exibição na sexta-feira, 12 de abril, às 21h.

The Legend of Heroes: Siga dois jovens aventureiros em sua jornada para ajudar os habitantes do reino. Estreia no sábado, 13 de abril, às 13h.

Sobre a PlayTV

A PlayTV, fundada em 2006, é o principal hub de curadoria e produção de conteúdo relacionado a games e cultura pop. Ela se destaca por ser o primeiro canal de televisão a dedicar uma programação voltada para a comunidade geek. Ao longo de sua trajetória, a PlayTV conquistou reconhecimento, recebendo premiações como o Leão de Prata e sendo a vencedora do festival internacional Telas. Além disso, a emissora sempre esteve presente em eventos nacionais e internacionais voltados para seu público e foi pioneira na interatividade entre programas e telespectadores.