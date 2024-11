Planet Tattoo chega ao Rio com shows, tatuadores famosos e sustentabilidade: um evento para fazer história

O Rio de Janeiro será a capital mundial da tatuagem com a chegada do Planet Tattoo, evento realizado nos dias 13,14 e 15 de dezembro, que promete revolucionar a cena artística e cultural no Brasil. Com 900 tatuadores, 450 estandes e mais de 1.500 participantes, a convenção estreia na Marina da Glória, localizada no Aterro do Flamengo, um dos maiores cartões postais cariocas e já mira se tornar referência global, unindo arte, entretenimento, inclusão e sustentabilidade. A previsão é que mais de 40 mil pessoas marquem presença durante o final de semana.

Os concursos de tatuagem, cosplay e Miss Tattoo prometem agitar o Planet Tattoo, celebrando a diversidade artística e cultural

A programação inclui competições de tatuagem, workshops, exposições e shows de artistas consagrados, além de ações sociais e ambientais. O melhor tatuador da convenção será premiado com um carro Fiat, e o evento ainda oferece prêmios como motos, em uma disputa que promete atrair os melhores talentos do Brasil e do mundo.



Arte, história e entretenimento

O Planet Tattoo não é apenas uma convenção, mas uma verdadeira celebração da tatuagem como forma de expressão artística e cultural. “O que nos motivou a fazer esse evento no Rio é porque se perdeu muito a história da tatuagem. Hoje a tatuagem virou muito um comércio, e a gente quer resgatar um pouco a história, o início da tatuagem, os anos 50, o old school, a evolução da tatuagem carioca”, explica Wesley Figueiredo, um dos sócios do evento.

O Planet Tattoo traz shows ao vivo de grandes nomes da música, como Major RD, Poze do Rodo, Escola de Samba Salgueiro e muito mais, garantindo uma programação vibrante para todos os públicos. (Foto Major RD: Reprodução/Redes Sociais)

Além das competições, o evento traz workshops de biossegurança, grafite e técnicas de tatuagem, além de concursos como Miss Tattoo e Cosplay. Para enriquecer ainda mais a experiência, haverá shows de grandes nomes como Major RD, Poze do Rodo, LEALL, Thiago Martins e a Escola de Samba do Salgueiro, além de muitos outros. Exposições de arte, pintura corporal indígena e apresentações de skate freestyle completam o roteiro.



A diversidade cultural será celebrada de forma ampla. “Nossa pretensão é espalhar a Planet pelo Brasil, levando cultura, entretenimento e conhecimento da arte em si. Queremos trazer mais arte, resgatar a cultura e desenvolver um evento baseado na história de cada cidade.”, destaca Wesley. A organização pretende levar o evento a outras capitais e regiões.

O Planet Tattoo se propõe a transformar a forma como a sociedade enxerga a tatuagem





Sustentabilidade e saúde como pilares do evento

O Planet Tattoo vai além da arte, assumindo um papel de liderança em ações sociais e ambientais. No dia 13 de dezembro, haverá vacinação contra a gripe, testagem rápida de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e arrecadação de alimentos para instituições de caridade. O compromisso com a sustentabilidade é um destaque, com a meta de reciclar 70% dos resíduos gerados no evento, reduzindo impactos ambientais.



“A sustentabilidade não só previne contaminações como também garante um ambiente seguro para tatuadores e visitantes. Nosso objetivo é tornar o Planet Tattoo o evento mais sustentável do universo da tatuagem, no Brasil e no mundo”, afirma Jader de Macena Rezende, co-criador do projeto.



Outro ponto de destaque é a preocupação com a saúde. “Vamos conseguir 70% da sustentabilidade desse evento só arrecadando resíduos. Nós vamos ter 450 mil unidades de resíduos reciclados direto na fonte, sem eles terem passado por contaminação. O evento vai ter uma grandiosidade na implantação desses objetivos que estão na ODS que foi falado no G20”, reforça Jader.

A pintura corporal indígena traz ao Planet Tattoo uma rica imersão nas tradições ancestrais, valorizando a cultura e as raízes brasileiras. (Foto: Acervo/Funai)

Expansão e legado

Embora esta seja a primeira edição do Planet Tattoo, os organizadores já planejam a expansão para outros estados, com São Paulo como próxima parada. “a projeção do projeto Planet é ele ser executado em mais quatro Estados. Ainda estamos definindo quais serão os Estados, mas São Paulo será um deles, porque a história de lá também é muito importante. Por exemplo em Santos, que foi a primeira cidade de São Paulo a desenvolver a tatuagem como um meio artístico”, ressalta Wesley.



Mais do que um evento de tatuagem, o Planet Tattoo se propõe a transformar a forma como a sociedade enxerga essa arte. “Hoje, a tatuagem não é só marcar a pele, é uma forma de mostrar sentimentos, resgatar autoestima e celebrar histórias. A tatuagem também ajuda no processo de reconstrução do mamilo para sobreviventes do câncer de mama, pessoas que sofreram acidente ou que desde a infância sofrem com problemas de autoestima porque tem uma mancha na pele. A tatuagem tem essa representatividade do sentimento”, conclui Jader.



Prepare-se para três dias inesquecíveis de cultura, arte e inovação. O Planet Tattoo é mais do que um evento; é um movimento que une pessoas e propósitos. Save the date: 13, 14 e 15 de dezembro, na Marina da Glória. Não fique de fora!

SERVIÇO

Local: Marina da Glória (RJ)

Quando: 13, 14 e 15 de dezembro de 2024

Ingressos: Site da Go Dream [https://v2.godream.com.br/evento/planet-tattoo-3559846]

Programação completa: site do Planet Tattoo [https://www.planettattoo.com.br/]

Redes Sociais: Instagram do Planet Tatto