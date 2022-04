Pizzaria La Braciera chega em um dos maiores polos da gastronomia de São Paulo, os Jardins

Após sucesso das suas unidades em Higienópolis, Santana e Anália Franco, a marca chega na Alameda Lorena com conceito de pizzaria napolitana equilibrada

Não é novidade alguma que o paulistano abraçou a pizza napolitana como se fosse sua. A massa leve, de longa fermentação, feita com farinha tipicamente italiana acrescida de um molho de tomate perfeito e ingredientes elaborados ganhou o paladar dos apaixonados por boas redondas.

Daniel Luco, Marcos Paulo e Guilherme Paim

E foi nessa onda que os empresários Daniel Luco, Guilherme Paim, Marcos Paulo e Gustavo Brunello inauguram a quarta unidade da La Braciera, em um dos maiores polos da gastronomia de São Paulo, os Jardins. A nova filial vem para se juntar a casa em Higienópolis – onde antes funcionava a Prima Donna –, a de Santana e a do Jardim Anália Franco, essa última apenas delivery.

Calzone de Burrata

Em um amplo salão de 400 m2 na Alameda Lorena no número 1040, a pizzaria terá capacidade para atender 160 pessoas no seu amplo salão que permitiu a confecção de um teto retrátil panorâmico – perfeito para dias de calor – que quando aberto é abraçado por uma enorme jaqueira. “Decidimos abrir nos Jardins, pois depois de um ano de um trabalho consistente e relevante nas outras casas, acreditamos que estamos prontos para oferecer nossas pizzas em um dos melhores polos gastronômicos da cidade”, explica Daniel Luco. Com caixa 100% próprio, e sem investimentos externos, o grupo de empresários acredita que foi necessário provar o produto em bairros mais tradicionais antes de se lançar em áreas mais gastronômicas. “Atualmente, pelo menos um sócio mora perto de alguma loja: isso faz com que estivéssemos sempre bem próximo a nossa operação. Isso fez com que avaliássemos cada detalhe, ver o que funciona e o que não e então deixar a operação bem redonda”, explica Gustavo.

O cardápio bem democrático, é repleto de boas opções. Para as entradas há a novidade: a Tagliere di Salumi e Formaggi – uma tábua com seleção dos melhores antepastos, como prosciutto crudo, mortadela italiana, seleção de queijos e focaccia (R$79), que fazem companhia para outros sucessos como o Tortano de Calabresa – pão feito artesanalmente com massa italiana de longa fermentação, calabresa Cinque e mozzarella Roni (R$ 26) e o Calzone di Burrata servida com pesto de tomates secos e trufas negras (R$ 45), um dos grandes sucessos das outras casas.

Pizza Bologna

Para comemorar a nova unidade, quatro novas pizzas figuram o cardápio. A de Pastrami – pizza Bianchi com base em Fior Di Latte Bonfiore, pastrami desfiado, cebola roxa, stracciatella e dill pickles (individual R$ 53/ grande R$ 99); a Diavola – Fior Di Latte Bonfiore, salame italiano Diavola, e picles de cebola roxa (individual R$ 48/ grande R$ 90); a Crapicciosa – pizza bianchi com base em Fior Di Latte Bonfiore, prosciutto cotto, shitake salteados no vinho, alcachofras grelhadas, e tapenade de azeitonas chilenas (individual R$ 50/ grande R$ 95) e a Quattro Formaggi com Cacciocavallo Bonfiore, catupiry, provolone, gorgonzola e orégano fresco (individual R$ 50/ grande R$ 95).

Drink de morango

Porém, o menu tem um quê de pizza paulistana: isso porque ainda é possível encontrar no cardápio sabores bem famosos por aqui, como a de Frango com Catupiry – mozzarella italiana Fior di Latte coberta com frango desfiado e Catupiry (individual R$ 48 / grande R$ 89), Portuguesa – mozzarela Roni coberta com presunto, ovo cozido e rodelas de cebola (individual R$ 46 / grande R$ 85) e Rúcula – mozzarella de búfala defumada, rúcula, tomate seco e alho frito (individual R$ 46 / grande R$ 85). Já as opções doces, a queridinha da casa é a Brownie do Luiz & Lindt, que tem a base recheada com Nutella, chocolate Lindt ao leite, coberto com pedaços do genuíno brownie do Luiz (individual R$ 60 / grande R$ 90).