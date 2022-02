Piovani fala sobre déficit de atenção de Pedro Scooby: “Acho que nunca foi diagnosticado”

A atriz assume que ela e os filhos não assistem ao reality BBB22

Em uma caixinha de perguntas em seu Instagram, Luana Piovani foi questionada se tem aprovado ou não das atitudes do seu ex- marido Pedro Scooby no BBB22, e ainda comentou sobre o déficit de atenção que ele teria.

”Ele diz que tem déficit de atenção, mas acho que nunca foi diagnosticado”, conta a atriz. (Globo/Reprodução)

“Eu não assisto ‘BBB’. Eu só sei quando uma coisa muito relevante entra no meu grupo de amigas. Elas colocam lá para a gente tecer comentários. O que tenho visto que ele anda meio desligado, ele some. Ele diz que tem déficit de atenção, mas acho que nunca foi diagnosticado”, conta a atriz.

Luana contou que nunca havia reparado nesse ‘déficit de atenção’ de Scooby e que quando percebeu algo errado, decidiu não continuar com o surfista. “Tanto é que que quando achei alguma coisa, eu me separei dele. Para mim, a minha conta não estava fechando. Quando se é namorado, as coisas ficam irrelevantes. Isso pesa quando se tem responsabilidades, tem que ter comprometimento porque tem muita coisa com filho. Três filhos, Dom, Ben e Liz, tem muito horário, muita coisa para organizar e aí babau. Do contrário, ele deve passar em brancas nuvens”, comentou Piovani, que ainda falou sobre a saudade que os filhos sentem do pai.

Luana Piovani e Pedro Scooby, que foram casados durante oito anos, são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, e Dom, de 10

“Olha, quem eu poderia dizer que mais sente falta é o Dom, que é mais comparça do Pedro, mas como ele também é o mais velho, ele está entendendo que o pai está em um lugar que não vai sair tão cedo, então ele não tem comentado muito não. Quem tem realmente expressado a saudade é a Lizoquinha. Ela já falou várias vezes, inclusive duas vezes deu uma choradinha. Ela está com saudade do papai. Mas logo ela vai matar a saudade, logo ele sai”, completa.

Luana Piovani e Pedro Scooby, que foram casados durante oito anos, são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, e Dom, de 10. Os dois moram em Portugal e mantêm a guarda compartilhada das crianças. Os pequenos passam 15 dias com cada um dos pais, e com este acordo, nenhum dos dois precisa pagar pensão.