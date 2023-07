Pimenta Gostosa: Fabi Frota Dominando o Mundo dos Podcasts com Autenticidade e Bom Humor

Conheça o Podcast mais Quente do Momento

Fabi Frota, apresentadora, mãe, esposa e símbolo da vida saudável, é a estrela do podcast que está conquistando milhares de ouvintes ao redor do mundo. O “Pimenta Gostosa” é gravado todas as terças-feiras no Morumbi e lançado no YouTube todas as quintas-feiras às 20:00 hs, proporcionando um divertido bate-papo sobre o universo feminino, moda, nutrição, tendências, saúde, sexo e muito mais.

Um Espaço Inclusivo e Livre de Preconceitos

Com uma voz marcante e personalidade contagiante, Fabi Frota se estabeleceu como uma verdadeira especialista em abordar assuntos relacionados à vida moderna da mulher. Seu programa é aclamado como um dos melhores podcasts para o público feminino, desconstruindo o estereótipo de mulher perfeita estabelecido pela sociedade e abrindo espaço para discussões relevantes e inclusivas.

Fabi Frota e Seu Podcast: Celebridades, Moda, Nutrição e Muito Mais

Os episódios do “Pimenta Gostosa” são recheados de conteúdo de qualidade e bom humor, com a apresentadora abordando temas atuais como moda, realities, internet, influência digital e muito mais. A produção do programa é um destaque à parte, com o diretor Alexandre Frota garantindo a excelência do conteúdo.

Fabi Frota e o marido Alexandre

Uma das razões do sucesso do podcast é sua abordagem inclusiva, pois não se limita apenas ao público feminino. Homens também participam do programa, trazendo suas opiniões e experiências únicas, criando um espaço livre de preconceitos e estereótipos onde todos podem falar e ser ouvidos.

A lista de convidados que passaram pelo “Pimenta Gostosa” é impressionante, contando com celebridades e profissionais famosos, como Solange Frazão, Dra. Lari Venâncio, Aritana, Adryana Ribeiro, Mateus Carrieri, e até mesmo Dicesar, transformado de Dimmy Kieer Drag, que trouxe seu ponto de vista e opiniões únicas sobre diversos temas.

A experiência de participar do programa tem sido tão positiva que muitos convidados estão pedindo para voltar. A agenda de Fabi Frota está lotada devido à grande procura de artistas e profissionais que desejam participar do podcast.

Em suma, “Pimenta Gostosa” com Fabi Frota é um programa que vai além do entretenimento, oferecendo aos ouvintes um espaço para reflexão, diversão e conexão com assuntos relevantes da vida moderna. Não perca a oportunidade de acompanhar esse podcast incrível e fique por dentro de tudo sobre a vida da mulher contemporânea e muito mais!